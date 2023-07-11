Araç muayenesi yaptıranlara iyi haber: Başvuru yapanlara geri ödeniyor, 'uyanık olun'
Araç muayenesini yaptıran milyonlarca sürücüye para iadesi müjdesi geldi. Ekonomist Cahit Saraçoğlu, "Uyanık olun" diyerek yapılması gerekenleri anlattı.
Trafiğe çıkan her araç, belirli aralıklarla muayeneden geçiyor. Araç muayenesi, ticari araçlar için yılda bir, binek araçlar için iki yılda bir yapılmak zorunda.
Araç muayenesini kredi kartıyla ödeyenlerin ilave ödediği ücreti geri alabileceği ortaya çıktı.
'İLAVE ÜCRET ALINAMAZ'
Ekonomist Cahit Saraçoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, araç muayenesinde kredi kartı ödemelerinde alınan ilave ücretin hukuksuz olduğunu söyledi.
'UYANIK OLUN'
Cahit Saraçoğlu'nun paylaşımı şöyle: "Uyanık olun. TÜVTÜRK'ün kredi kartı ödemesinde aldığı ilave ücret hukuksuz...