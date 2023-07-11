Araç muayenesi yaptıranlara iyi haber: Başvuru yapanlara geri ödeniyor, 'uyanık olun'

Araç muayenesini yaptıran milyonlarca sürücüye para iadesi müjdesi geldi. Ekonomist Cahit Saraçoğlu, "Uyanık olun" diyerek yapılması gerekenleri anlattı.

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Araç muayenesi yaptıranlara iyi haber: Başvuru yapanlara geri ödeniyor, 'uyanık olun' - Resim: 1

Trafiğe çıkan her araç, belirli aralıklarla muayeneden geçiyor. Araç muayenesi, ticari araçlar için yılda bir, binek araçlar için iki yılda bir yapılmak zorunda.

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Araç muayenesi yaptıranlara iyi haber: Başvuru yapanlara geri ödeniyor, 'uyanık olun' - Resim: 2

Araç muayenesini kredi kartıyla ödeyenlerin ilave ödediği ücreti geri alabileceği ortaya çıktı.

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Araç muayenesi yaptıranlara iyi haber: Başvuru yapanlara geri ödeniyor, 'uyanık olun' - Resim: 3

'İLAVE ÜCRET ALINAMAZ'

Ekonomist Cahit Saraçoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, araç muayenesinde kredi kartı ödemelerinde alınan ilave ücretin hukuksuz olduğunu söyledi.

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Araç muayenesi yaptıranlara iyi haber: Başvuru yapanlara geri ödeniyor, 'uyanık olun' - Resim: 4

'UYANIK OLUN'

Cahit Saraçoğlu'nun paylaşımı şöyle: "Uyanık olun. TÜVTÜRK'ün kredi kartı ödemesinde aldığı ilave ücret hukuksuz...

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