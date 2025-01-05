Araç Muayene İstasyonlarında 20 Yıllık Rekor! TÜVTÜRK Harekete Geçti
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), araç muayene istasyonlarının 20 yıllık işletim hakkı için düzenleyeceği ihaleyi 10 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirecek. İhaleye, 1. ve 2. bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin imtiyaz hakkı için teklif verilebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Şartnameye göre, ihaleye teklif verecek isteklilerin, araç muayene sektöründe en az 5 yıl süreyle işletici veya alt işletici olarak faaliyet göstermiş olmaları ve 5 yıl içinde en az 1 milyon araca muayene işlemi yapmış olmaları gerekiyor. Bu şart, sektörde yalnızca TÜVTÜRK’ün 20 yıldır faaliyet gösteriyor olması nedeniyle, ihaleye teklif verecek olan şirketin büyük ihtimalle yine TÜVTÜRK olacağına işaret edildi.
250 MİLYON LİRA CİRO ŞARTI
İhaleye katılacak şirketlerin, 2022 veya 2023 yılı içinde en az 250 milyon TL ciro elde etmiş olmaları, 250 milyon TL değerinde fon yönetiyor olmaları ya da aynı dönemde en az 250 milyon TL öz sermayeye sahip olmaları gerektiği belirtildi.
İHALEYE YABANCI ORTAKLI KATILIM MÜMKÜN
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Teknik Güvenlik Çalışma Grubu Üyesi Ali Ekber Çakar, ihale hakkında yaptığı açıklamada, yabancı şirketlerin Türkiye’deki yerli ortaklarla birlikte ihaleye katılabileceklerini belirtti. Çakar, ayrıca şartnamede bulunan bu özel koşulların, adil bir rekabet ortamı oluşturulmadığını ve ihale sürecine katılacakların belli olduğunu vurguladı.
İhaleye katılacak şirketler için geçici teminat bedeli 15 milyon dolar olarak belirlenirken, toplam teminat bedeli ise 30 milyon dolar olacak. İhaleye son teklif verme tarihi ise 10 Ocak 2025 olarak belirlendi.