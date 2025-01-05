Araç Muayene İstasyonlarında 20 Yıllık Rekor! TÜVTÜRK Harekete Geçti

Şartnameye göre, ihaleye teklif verecek isteklilerin, araç muayene sektöründe en az 5 yıl süreyle işletici veya alt işletici olarak faaliyet göstermiş olmaları ve 5 yıl içinde en az 1 milyon araca muayene işlemi yapmış olmaları gerekiyor. Bu şart, sektörde yalnızca TÜVTÜRK’ün 20 yıldır faaliyet gösteriyor olması nedeniyle, ihaleye teklif verecek olan şirketin büyük ihtimalle yine TÜVTÜRK olacağına işaret edildi.