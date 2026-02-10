Araç Kiralamada Kurallar Değişti! Kilometre ve Yaş Sınırı Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Otomotiv sektöründe daha adil, şeffaf ve güvenilir bir piyasa yapısı oluşturulması amacıyla hazırlanan “Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik Taslağı”, kamuoyu ve sektör paydaşlarının görüşüne açıldı. Taslakla, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

KİRALIK ARAÇLAR İÇİN STANDARTLAR BELİRLENİYOR

Düzenleme ile araç kiralama faaliyetlerinin kurumsal bir çerçeveye kavuşturulması amaçlanıyor. Sözleşme şartlarının netleştirilmesi, süreçlerde şeffaflığın sağlanması ve teknik yeterliliklerin artırılmasıyla tüketicilerin daha etkin korunması hedefleniyor. Taslak, bireysel tüketici kiralamalarını kapsarken, işletmelere yönelik uzun süreli kiralamalar kapsam dışında bırakılıyor.

YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU GELİYOR

Ticari amaçla araç kiralayan tüm işletmelerin yetki belgesi alması zorunlu olacak. Bu belge için meslek odasına kayıt, vergi mükellefiyeti ve iş yerinin konut amacıyla kullanılmaması gibi şartlar aranacak. Ayrıca kiralama sorumlularının en az ilköğretim mezunu olması, belirli suçlardan hüküm giymemesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı Seviye 4 belgesine sahip olması gerekecek.

KİRALAMA BİLGİ SİSTEMİ KURULUYOR

Bakanlık, kiralama faaliyetlerinin etkin şekilde izlenebilmesi için Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemini devreye alacak. Yetki belgesi başvuruları ve sektöre ilişkin tüm bildirimler bu sistem üzerinden yürütülecek.

KİRALIK ARAÇLARA YAŞ VE KİLOMETRE SINIRI

Tüketici güvenliğini artırmak amacıyla kiralanacak araçlara niteliksel sınırlamalar getiriliyor. Klasik araçlar hariç olmak üzere, 5 yaşından büyük ya da 100 bin kilometreyi aşmış taşıtlar kiraya verilemeyecek. İşletmelerin en az 10 araca sahip olması, bunlardan en az 5’inin işletmeye ait olması şartı aranacak.

Büyükşehirlerde faaliyet gösteren firmalar için ise filoda, biri Türkiye’de üretilmiş olmak üzere en az iki elektrikli veya hibrit araç bulundurma zorunluluğu getirilecek.

DEPOZİTO VE İADE SÜREÇLERİ NETLEŞİYOR

Taslakta depozito uygulamasına da sınır getiriliyor. Buna göre;

1–6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük,

7–30 günlük kiralamalarda en fazla 7 günlük kira bedeli kadar depozito alınabilecek.

Araç iadesinden sonra depozitonun 7 gün içinde tüketiciye geri ödenmesi zorunlu olacak.

ÜCRETSİZ İPTAL HAKKI TANINIYOR

Ön ödemeli rezervasyonlarda, teslim saatinden 24 saat öncesine kadar hiçbir gerekçe gösterilmeden ve kesinti yapılmadan iptal hakkı sağlanacak. Olağan kullanım kaynaklı aşınma ve yıpranmalar için tüketiciden ücret talep edilemeyecek.

BAKIMSIZ ARAÇLAR KİRAYA VERİLEMEYECEK

Periyodik bakımları zamanında yaptırılmayan araçların kiralanmasına izin verilmeyecek. Mevsim şartlarının gerektirdiği durumlarda, talep edilmesi halinde kış lastiği işletme tarafından sağlanacak. Kasko ve sigorta bedelleri kiralama ücretine dahil olacak, ek ücret istenemeyecek.

DEĞER KAYBI TALEBİNE SINIR

Mahkeme kararı olmadan, “değer kaybı” adı altında kiracıdan ücret talep edilmesi engellenecek. Ayrıca bebek koltuğu, navigasyon ve HGS gibi donanımların talep halinde ücretsiz sunulması zorunlu olacak.

İLAN SİTELERİNE DENETİM GELİYOR

İlan platformları, araç kiralama ilanı veren işletmelerin yetki belgesine sahip olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü olacak. Yetki belgesi bulunmayan firmaların ilan vermesi engellenecek. Mevcut işletmelere yeni sisteme uyum sağlamaları için 1 Ocak 2027 tarihine kadar süre tanınacak.

