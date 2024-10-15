Araç Değişiminde Yeni Dönem: 13 Yaş Üstü Otomobili Olanlar Dikkat

13 yaş üzeri araçların çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmaya ilişkin olarak, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu'dan "araç değiştirme desteği" önerisi geldi.

Türkiye'deki otomobil varlığının 3'te 1'inin 13 yaşının üzerindeki araçlardan oluştuğunu söyleyen Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, çevre kirliliği konusuna dikkat çeken bir öneride bulundu.

Cengiz Eroldu, Çevre Bakanlığı tarafından eski araçlara ilişkin fon oluşturulması ve eski araçların belli bir ücret karşılığı hurdaya alınması yönünde öneride bulundu. Eroldu, önerisine ilişkin "Araç değiştirme desteği gibi düşünebiliriz bunu" diyerek geçmiş yıllarda da böyle bir uygulamanın gerçekleştirildiği hatırlatmasını yaptı.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) yayınladığı son rapora göre, toplam otomotiv üretimi geçen yıla kıyasla yüzde 7 oranında düşerken, ihracat yüzde 1'lik hafif bir yavaşlama gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre ise otomotiv sanayi, yılın ilk dokuz ayında yüzde 16'lık pay ile en fazla ihracat yapan sektör olmaya devam ederek 26,7 milyar dolar ihracat geliri elde etti.