Araç Değişiminde Yeni Dönem: 13 Yaş Üstü Otomobili Olanlar Dikkat
Otomotiv üretiminde yaşanan düşüş ve ihracattaki yavaşlama, sektörün geleceği açısından endişe yaratıyor. Türkiye'deki araç parkının giderek yaşlanması ve çevresel etkilerin artması, sektöre yönelik yeni politikalar geliştirilmesini zorunlu kılıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
13 yaş üzeri araçların çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmaya ilişkin olarak, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu'dan "araç değiştirme desteği" önerisi geldi.
Türkiye'deki otomobil varlığının 3'te 1'inin 13 yaşının üzerindeki araçlardan oluştuğunu söyleyen Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, çevre kirliliği konusuna dikkat çeken bir öneride bulundu.
Cengiz Eroldu, Çevre Bakanlığı tarafından eski araçlara ilişkin fon oluşturulması ve eski araçların belli bir ücret karşılığı hurdaya alınması yönünde öneride bulundu. Eroldu, önerisine ilişkin "Araç değiştirme desteği gibi düşünebiliriz bunu" diyerek geçmiş yıllarda da böyle bir uygulamanın gerçekleştirildiği hatırlatmasını yaptı.
Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) yayınladığı son rapora göre, toplam otomotiv üretimi geçen yıla kıyasla yüzde 7 oranında düşerken, ihracat yüzde 1'lik hafif bir yavaşlama gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre ise otomotiv sanayi, yılın ilk dokuz ayında yüzde 16'lık pay ile en fazla ihracat yapan sektör olmaya devam ederek 26,7 milyar dolar ihracat geliri elde etti.
"YIL SONU İÇİN ÇOK OLUMLU BİR SİNYAL"
OSD Başkanı Cengiz Eroldu, yaptığı değerlendirme toplantısında eylül ayında 3,4 milyar dolarlık rekor ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Eroldu, “Bu başarıda da önemli faktör adetsel ihracatımızın yaklaşık 90 bin adetle, geçen senenin eylül ayına göre yüzde 16’lık bir artışı. Bu yıl sonu için çok olumlu bir sinyal.
Öte yandan kapasite kullanımında hâlâ eksikliğimiz var. Geçen seneye göre 3 puan düşüşle yüzde 76’lık bir kapasite kullanım orandayız” diye konuştu.
Öte yandan kapasite kullanımında hâlâ eksikliğimiz var. Geçen seneye göre 3 puan düşüşle yüzde 76’lık bir kapasite kullanım orandayız” dedi.
ESKİ ARAÇLAR İÇİN 'FON KURULSUN, HURDAYA AYRILSIN' ÖNERİSİ
Trafiğe kayıtlı olan eski araçların çevre kirliliğinde yüzde 95 oranında büyük etkisi olduğunu belirten Eroldu “Mevcut parkın neredeyse 10 milyon adedi, 13 yaş ve üstü. Bu araçlar çevre kirliliğinin 95’ini oluşturuyor. Bu parkın bertaraf edilmesi lazım, örneğin Çevre Bakanlığı üzerinden bir fon oluşturulması ve eski araçların belli bir rakam karşılığında hurdaya ayrılması konuşulabilir.
ARAÇ DEĞİŞTİRME DESTEĞİ ÖNERİSİ
Araç değiştirme desteği gibi düşünebiliriz bunu. Geçmiş yıllarda yapıldı, çok suiistimaller oldu. Bir takım tedbirlerle bu önlenebilir.
Bu gerçekten önemli bir konu, bu durumun sağlayacağı yakıt ekonomisi bile ülkenin yakıt faturasına büyük bir destek aslında. Çevresel katkıların yanı sıra ödemeler dengesi için de önem arz ediyor.
2000 YILI ÖNCESİ ARAÇLARIN YAKIT TÜKETİMİ 2 KAT FAZLA
2000 yılı öncesi modellerin yakıt sarfiyatı neredeyse iki katı. Bu noktada atılacak bir adım ülkemizin 0 emisyon hedefleri için ciddi bir ilerleme kazandıracaktır.
Hibrit ve elektrikli araçların ön plana çıkmasını desteklenmesi bu noktada önemli rol oynuyor” ifadelerini kullandı.