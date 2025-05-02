Araç Almayı Düşünenler Dikkat! Büyük Zam Geldi
Türkiye’de son dönemde ilgi gören otomobil markalarından biri haline gelen Çinli üretici Chery, fiyatlarını güncelledi.
Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle Chery, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modellerinde fiyat artışına gitti. Bu artış, otomobil almak isteyen sürücüleri üzüyor.
MAYIS 2025 FİYAT LİSTESİ
İşte Mayıs 2025 itibariyle güncellenen Chery fiyatları:
CHERY OMODA 5 PRO
Intelligent: 2.100.000 TL
Exceptional: 2.190.000 TL
CHERY TIGGO 7 PRO MAX
Intelligent: 2.190.000 TL
Exceptional: 2.250.000 TL
CHERY TIGGO 8 PRO MAX
Intelligent: 2.290.000 TL
Exceptional: 2.500.000 TL
Chery’nin bu fiyat artışı, otomobil almayı planlayan kullanıcılar için yeni bir maliyet gerçeği oluşturuyor.
Kaynak: Haber Merkezi