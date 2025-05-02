Araç Almayı Düşünenler Dikkat! Büyük Zam Geldi

Türkiye’de son dönemde ilgi gören otomobil markalarından biri haline gelen Çinli üretici Chery, fiyatlarını güncelledi.

Araç Almayı Düşünenler Dikkat! Büyük Zam Geldi

Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle Chery, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modellerinde fiyat artışına gitti. Bu artış, otomobil almak isteyen sürücüleri üzüyor.

MAYIS 2025 FİYAT LİSTESİ

İşte Mayıs 2025 itibariyle güncellenen Chery fiyatları:

CHERY OMODA 5 PRO

Intelligent: 2.100.000 TL

Exceptional: 2.190.000 TL

Araç Almayı Düşünenler Dikkat! Büyük Zam Geldi - Resim : 1

CHERY TIGGO 7 PRO MAX

Intelligent: 2.190.000 TL

Exceptional: 2.250.000 TL

CHERY TIGGO 8 PRO MAX

Intelligent: 2.290.000 TL

Exceptional: 2.500.000 TL

Chery’nin bu fiyat artışı, otomobil almayı planlayan kullanıcılar için yeni bir maliyet gerçeği oluşturuyor.

İslam Memiş Çok Kazandıran Tüyoyu Verdi! Altın Yatırımcısı Mutlaka Bunu Yapmalıİslam Memiş Çok Kazandıran Tüyoyu Verdi! Altın Yatırımcısı Mutlaka Bunu YapmalıEkonomi

Altın Alımında 2025 Rekoru Kırıldı! Dünyada En Çok Altın Alan Ülke Belli Oldu: Türkiye ABD'yi Solladı, Sıralaması ŞaşırttıAltın Alımında 2025 Rekoru Kırıldı! Dünyada En Çok Altın Alan Ülke Belli Oldu: Türkiye ABD'yi Solladı, Sıralaması ŞaşırttıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Araba Otomobil İkinci El Araba
Altın Alımında 2025 Rekoru Kırıldı! Dünyada En Çok Altın Alan Ülke Belli Oldu: Türkiye ABD'yi Solladı, Sıralaması Şaşırttı Altın Alımında 2025 Rekoru Kırıldı
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
Merkez Bankası Rezervleri Dibe Vurdu! Son 11 Ayın En Düşük Seviyesi... Merkez Bankası Rezervleri Dibe Vurdu! Son 11 Ayın En Düşük Seviyesi...
Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı
ÇOK OKUNANLAR
1 Yıldır Yol Kenarlarında Pusu Kurdu Ama Sürücüler Farkında Değil: Aynı Anda 4 Araca Birden Ceza Kesiyor 1 Yıldır Yol Kenarlarında Pusu Kurdu! Aynı Anda 4 Araca Birden Ceza Kesiyor
Dünyanın En Misafirperver Şehirleri Belli Oldu: Türkiye’den Sadece Bir Şehir Listeye Girebildi En Misafirperver Şehirler Belli Oldu
Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle
Telefonlarda Yeni Dönem Başladı! SIM Kartlar Tarih Oluyor Yeni Dönem Başladı! SIM Kartlar Tarih Oluyor
Hakan Kara: Büyük Kayıp Oldu Hakan Kara: Büyük Kayıp Oldu