Araç Almayı Düşünenler Aman Dikkat! Alanın Elinde Patlayan Modeller Belli Oldu!

FIAT EGEA REKOR KIRDI

Araç segmentlerine göre incelendiğinde, C segmenti araçlar 48 gün, D segmenti 62 gün ve E segmenti araçlar ise 76 gün ilanda kalarak, üst segment araçların daha uzun sürede alıcı bulduğu görüldü. Türkiye'de en çok tercih edilen C segmenti araçlar, Kasım ayı itibarıyla ortalama 48 gün ilanda kalıyor. Marka ve model bazında ise:

Fiat Egea: 40 günle en hızlı alıcı bulan model olarak öne çıktı.

Toyota Corolla: 41 gün.

Renault Megane ve Honda Civic: 44 gün.

Ford Focus: 46 gün.

Skoda Octavia: 54 gün.

Opel Astra: 57 gün ilanda kaldı.