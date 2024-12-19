Araç Almayı Düşünenler Aman Dikkat! Alanın Elinde Patlayan Modeller Belli Oldu!
Yılın son günlerine yaklaşırken, ikinci el araç piyasasında ilanda kalma sürelerine ilişkin dikkat çeken veriler ortaya çıktı. Otomobil almak için araştırma yapanları 2 kez düşündürecek modeller açıklandı. İşte ayrıntılar…
Kaynak: AA
VavaCars'ın kamuya açık verileri analiz ederek hazırladığı rapora göre, Kasım 2024'te ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi 52 gün olarak tespit edildi. Araçların ilanda kalma sürelerine bakıldığında; otomobillerin yakıt tipleri, renkleri ve segmentleri de etki gösterdi. Peki hangi araçlar daha zor satılıyor? İşte detaylar…
EN HIZLI SATILAN HİBRİT MODELLER OLDU
Hibrit Araçlar: En kısa sürede satılan araçlar arasında hibritler öne çıktı, ortalama 44 gün ilanda kaldılar.
Benzinli Araçlar: Benzinli araçlar için bu süre 51 gün olarak belirlendi.
Dizel Araçlar: Dizel araçlar ise ortalama 54 gün ilanda kaldı.
Elektrikli Araçlar: Elektrikli araçların ikinci el piyasasında ortalama ilanda kalma süresi 63 gün olarak kayda geçti.
FIAT EGEA REKOR KIRDI
Araç segmentlerine göre incelendiğinde, C segmenti araçlar 48 gün, D segmenti 62 gün ve E segmenti araçlar ise 76 gün ilanda kalarak, üst segment araçların daha uzun sürede alıcı bulduğu görüldü. Türkiye'de en çok tercih edilen C segmenti araçlar, Kasım ayı itibarıyla ortalama 48 gün ilanda kalıyor. Marka ve model bazında ise:
Fiat Egea: 40 günle en hızlı alıcı bulan model olarak öne çıktı.
Toyota Corolla: 41 gün.
Renault Megane ve Honda Civic: 44 gün.
Ford Focus: 46 gün.
Skoda Octavia: 54 gün.
Opel Astra: 57 gün ilanda kaldı.
RENKLER SATIŞI ZORLAŞTIRDI
Araçların renkleri de ilanda kalma sürelerini etkiliyor. Siyah renkli araçlar 65 gün ilanda kalırken, beyaz renkli araçlar ortalama 50 gün ilanda kaldı.
2 BÖLGE ARASINDAKİ SATIŞLARDA UÇURUM
Çalışmanın bölgesel sonuçlarına göre, en uzun ilanda kalma süresi Karadeniz Bölgesi'nde görülürken, en kısa süre ise Doğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi. Bu veriler, ikinci el araç piyasasının yavaşladığını ve alıcıların daha seçici davrandığını gösterdi.