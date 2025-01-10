Araç Almak İsteyenler İçin Yeni Yılın İlk Fırsatı! Duyanlar Bayilere Akın Ediyor
Yeni yılın gelişiyle birlikte otomobil piyasasındaki hareketlilik yaşanmaya başladı. En ucuz sıfır otomobiller belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Sıfır araç hayali kuran milyonlarca sürücü, güncel fiyatları ve kampanyaları yakından takip ediyor. Otomobil markaları, cazip kampanya ve taksit seçenekleriyle alıcıları cezbetmeye devam ederken, 2025 yılının en uygun fiyatlı 10 otomobili belirlendi. İşte detaylı liste:
1. HYUNDAİ İ10
Türkiye'de üretilen Hyundai i10, ilk kez araç sahibi olacaklar ve ekonomik bir ulaşım arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor.
Başlangıç fiyatı: 1.010.000 TL
2. DACİA SANDERO STEPWAY
Yakıt tasarrufuyla öne çıkan Dacia Sandero Stepway, bir depo benzinle yaklaşık 1000 km yol yapabiliyor. Hem ticari kullanım hem de aileler için uygun bir seçenek.
Başlangıç fiyatı: 1.099.000 TL
3. RENAULT TALİANT
Dinamik tasarımı ve güçlü dış görünümüyle dikkat çeken Renault Taliant, yenilikçi çizgileriyle alıcılarını bekliyor.
Başlangıç fiyatı: 1.103.000 TL
4. CİTROËN C3
Konforlu sürüş sağlayan Advanced Comfort koltukları ve zengin sürüş destek sistemleriyle Citroën C3, güvenli bir yolculuk sunuyor.
Başlangıç fiyatı: 1.018.000 TL
5. KİA PİCANTO
Şerit takip asistanı, akıllı hız limiti asistanı ve geri görüş kamerası gibi teknolojik özellikleriyle Kia Picanto, güvenli sürüş arayanlar için öne çıkıyor.
Başlangıç Fiyatı: 1.033.000 TL
6. OPEL CORSA
Opel Corsa, kullanıcılarına hem uygun fiyatlı hem de elektrikli model seçeneği sunuyor.
Başlangıç fiyatı: 1.172.900 TL
Elektrikli model fiyatı: 1.395.900 TL
7. BYD DOLPHİN
Çin merkezli elektrikli otomobil markası BYD’nin Dolphin modeli, çevreci ve uygun fiyatlı araç arayanlara hitap ediyor.
Başlangıç fiyatı: 1.284.500 TL
8. FİAT EGEA SEDAN
Türkiye’de üretilen Fiat Egea Sedan, geniş model yelpazesiyle dikkat çekiyor. “Cross” ve “Cross Wagon” gibi seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara yanıt veriyor.
Başlangıç fiyatı: 1.440.900 TL
9. LEAPMOTOR T03
Çinli elektrikli otomobil markası Leapmotor, hızlı şarj teknolojisiyle kullanıcılarına zaman kazandırıyor.
Başlangıç fiyatı: 999.000 TL
10. TOYOTA YARİS
Toyota Yaris, kompakt yapısı ve kaliteli sürüş dinamikleriyle şehir içi kullanıma uygun bir seçenek sunuyor.
Başlangıç fiyatı: 1.468.000 TL