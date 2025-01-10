Araç Almak İsteyenler İçin Yeni Yılın İlk Fırsatı! Duyanlar Bayilere Akın Ediyor

Sıfır araç hayali kuran milyonlarca sürücü, güncel fiyatları ve kampanyaları yakından takip ediyor. Otomobil markaları, cazip kampanya ve taksit seçenekleriyle alıcıları cezbetmeye devam ederken, 2025 yılının en uygun fiyatlı 10 otomobili belirlendi. İşte detaylı liste:

1. HYUNDAİ İ10

Türkiye'de üretilen Hyundai i10, ilk kez araç sahibi olacaklar ve ekonomik bir ulaşım arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor.

Başlangıç fiyatı: 1.010.000 TL