Araç Alım Satımında Yeni Düzenleme: Artık Tamamen Zorunlu Oldu
Araç alım satımlarında önemli bir değişiklik yürürlüğe giriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sektör meclis üyesi Akın Duman, araç alımında trafik poliçesi yapılmasının artık zorunlu hale geldiğini açıkladı. Eski uygulamaya göre, yeni araç sahipleri 15 gün içinde trafik sigortası yaptırabiliyorken, bu düzenleme artık geçerli olmayacak.
Kaynak: İHA
Yeni düzenlemeye göre, araç satın alındığı gün, sigortalılar trafik poliçesini hemen yaptırmak zorunda. Akın Duman, eski düzenlemede araç sahiplerine 15 günlük bir süre tanındığını ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre bu uygulamanın geçerliliğini yitirdiğini belirtti.
Duman, yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi kararına göre, araç satışının yapıldığı gün sigortalılar trafik poliçelerini yaptırmak durumundalar. 5 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. Maddesinin ilgili hükümleri iptal edilmiştir. Bu düzenleme, 5 Aralık 2024 itibariyle yürürlüğe girecek" dedi.
ESKİ DÜZENLEMENİN KALDIRILAN MADDELERİ
Akın Duman, eski düzenlemeyle birlikte yürürlükten kalkan maddeleri de şu şekilde sıraladı:
Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde, devreden kişinin 15 gün içinde durumu sigortacıya bildirmesi gerekecek.
Sigortacı, bu bildirimden itibaren 15 gün içinde sözleşmeyi feshedebilecek.
Sigorta sözleşmesinin feshedilmesinden sonra 15 gün boyunca geçerli olmaya devam edecekti.
Yeni düzenleme, araç alım satımlarında daha hızlı işlem yapılmasını amaçlarken, sigorta işlemlerinin de hemen tamamlanmasını zorunlu hale getiriyor.