Araç Alım Satımında Yeni Düzenleme: Artık Tamamen Zorunlu Oldu

Duman, yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi kararına göre, araç satışının yapıldığı gün sigortalılar trafik poliçelerini yaptırmak durumundalar. 5 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. Maddesinin ilgili hükümleri iptal edilmiştir. Bu düzenleme, 5 Aralık 2024 itibariyle yürürlüğe girecek" dedi.