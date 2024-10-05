Araç Alacaklar Dikkat: Taşıt Kredisi Faiz Oranlarında Bankalardan İlk Sinyal Geldi

Taşıt kredisi faizlerindeki son gelişmeler, araç almayı planlayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Yüksek faiz oranları ve kredi kısıtlamaları, tüketicilerin araç alımını ertelemesine neden oldu. Özellikle otomobil pazarı, yılın ilk dokuz ayında yüzde 15’e yakın bir daralma gösterdi.