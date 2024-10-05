Araç Alacaklar Dikkat: Taşıt Kredisi Faiz Oranlarında Bankalardan İlk Sinyal Geldi
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2024 yılı ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 847 bin 692 adet olarak gerçekleşti. Yükselen faiz oranları ve artan maliyetler, taşıt kredileri üzerindeki talebi sınırlarken, araç satışlarında önemli bir düşüş yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Taşıt kredisi faizlerindeki son gelişmeler, araç almayı planlayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Yüksek faiz oranları ve kredi kısıtlamaları, tüketicilerin araç alımını ertelemesine neden oldu. Özellikle otomobil pazarı, yılın ilk dokuz ayında yüzde 15’e yakın bir daralma gösterdi.
Otomobil üreticileri, satışları canlandırmak amacıyla birçok kampanya başlatsa da, kredi maliyetlerindeki artış talebi büyük ölçüde sınırladı. Merkez Bankası’nın üçüncü çeyrekte yayımladığı kredi eğilim anketine göre, bankalar taşıt kredilerinde uygulanan sıkılaştırmanın sonuna gelindiğini belirtti ve yılın son çeyreğinde kredi faiz oranlarında düşüş sinyalleri verdi.
TAŞIT KREDİSİNDE FAİZ ORANLARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, taşıt kredisi faiz oranlarında aşağı yönlü bir eğilim gözlemleniyor. Eylül ayı sonu itibarıyla taşıt kredi faizi yüzde 42,67'ye kadar geriledi. Bu oran, temmuz ayında yüzde 55,36 seviyesindeydi. Son üç ayda yaşanan yaklaşık 13 puanlık düşüş, taşıt kredi maliyetlerinde önemli bir rahatlama sağladı.
400 BİN LİRA TAŞIT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?
400 bin TL tutarındaki bir taşıt kredisi için yapılan örnek hesaplamalar şu şekilde:
Faiz Oranı: %4
Vade: 48 ay
Aylık Taksit: 24.757 TL
Toplam Geri Ödeme: 893.263 TL
Yıllık Maliyet Oranı: %84,29
Faiz Oranı: %5
Vade: 48 ay
Aylık Taksit: 13.781 TL
Toplam Geri Ödeme: 662.502 TL
Yıllık Maliyet Oranı: %115,41
Faiz Oranı: %6,2
Vade: 48 ay
Aylık Taksit: 16.544 TL
Toplam Geri Ödeme: 795.127 TL
Yıllık Maliyet Oranı: %155,12