Araç Alacaklar Dikkat! Muayeneden Geçmek Bilmeyen Model Belli Oldu: Rakiplerinin 3 Katı Kusurlu Bulunuyor
Otomobil alacakları yakından ilgilendiriyor. Bu modelin 4 aracından 1’i özellikle Danimarka’da girdiği muayene testlerinde kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Danimarka Karayolu Trafik Otoritesi tarafından yapılan denetimlerde, 2024 yılında muayeneye giren Tesla Model 3 araçların dörtte biri testi geçemedi. Elektrikli otomobillerin, içten yanmalı araçlara göre daha az hareketli parçaya sahip olması nedeniyle daha az arıza yapması beklenirken, Tesla Model 3'te bu durum tam tersi yönde ilerliyor.
YÜZDE 23'Ü MUAYENEDEN KALDI
Danimarka'da 2024 yılında gerçekleştirilen testlerde, 2020 model 4.668 adet Tesla Model 3'ün 1.051'i teknik muayeneden geçemedi. %23’lük başarısızlık oranı, diğer elektrikli otomobillere kıyasla oldukça yüksek. Aynı dönemde rakip elektrikli modellerde bu oran %9 olarak kaydedildi.
RAKİPLERİNDEN ÜÇ KAT FAZLA KUSUR TESPİT EDİLDİ
Denetimler sırasında, Tesla Model 3'lerde 1.392 farklı kusur tespit edildi. Bu oran, diğer elektrikli araçlardaki hata sayısının üç katı olarak kayıtlara geçti. En sık rastlanan problemler arasında:
-Far arızaları
-Fren sistemi hataları
-Direksiyon sorunları
-Süspansiyon problemleri
Öte yandan, Almanya'daki TÜV testlerinde de benzer sonuçlar elde edildi. Model 3, hem 2023 hem de 2024 yıllarında TÜV güvenilirlik sıralamasında son sırada yer aldı.
YENİ MODELLERDE DE AYNI SORUNLAR GÖRÜLEBİLİR
Test sonuçları sadece 2020 model Model 3'leri kapsıyor, ancak Danimarka Motoristler Federasyonu'ndan (FDM) Lone Otto, yeni nesil Tesla'ların da benzer sorunlar yaşayacağını öngörüyor. Otto, "Tesla Model 3'ün yeni versiyonlarının kalite açısından 2020 neslinden belirgin şekilde farklı olacağına dair elimizde bir kanıt yok. Model Y'nin performansını da yakından izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
TESLA MODEL Y İÇİN KRİTİK TEST SÜRECİ BAŞLIYOR
Danimarka'da en çok satan elektrikli araçlardan biri olan Tesla Model Y, 2025 yılında geniş çaplı testlere tabi tutulacak. Ülkede 62.000 elektrikli aracın muayene sürecine girmesi beklenirken, bunlardan 45.000’i ilk kez test edilecek.
Tesla’nın ilk ürettiği Model 3 ve Model Y serilerinde üretim kalitesiyle ilgili birçok şikayet gündeme gelmişti. Şirket, son yıllarda bazı sorunları gidermeye çalışsa da görünüşe göre kalite problemleri hala devam ediyor. Yeni nesil Tesla modellerinin rakiplerine kıyasla nasıl bir performans göstereceği merak konusu.