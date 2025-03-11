Araç Alacaklar Dikkat! Muayeneden Geçmek Bilmeyen Model Belli Oldu: Rakiplerinin 3 Katı Kusurlu Bulunuyor

Danimarka Karayolu Trafik Otoritesi tarafından yapılan denetimlerde, 2024 yılında muayeneye giren Tesla Model 3 araçların dörtte biri testi geçemedi. Elektrikli otomobillerin, içten yanmalı araçlara göre daha az hareketli parçaya sahip olması nedeniyle daha az arıza yapması beklenirken, Tesla Model 3'te bu durum tam tersi yönde ilerliyor.

YÜZDE 23'Ü MUAYENEDEN KALDI

Danimarka'da 2024 yılında gerçekleştirilen testlerde, 2020 model 4.668 adet Tesla Model 3'ün 1.051'i teknik muayeneden geçemedi. %23’lük başarısızlık oranı, diğer elektrikli otomobillere kıyasla oldukça yüksek. Aynı dönemde rakip elektrikli modellerde bu oran %9 olarak kaydedildi.