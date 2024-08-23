Araç Alacaklar Dikkat! İkinci El Araba Satışlarında İbre Tersine Döndü
İkici el araba almayı düşünen milyonları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Dikkat araç satışında ibre tersine döndü. İşte bütün ayrıntılar...
Uzun süredir durgunluk yaşayan ikinci el araç piyasasında, satışlar yeniden hareketlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, ikinci el araç satışlarında yüzde 9,6 oranında artış kaydedildi.
TÜİK'in son verilerine göre, Temmuz 2024'te ikinci el taşıt satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,23 artış göstererek 901 bin 725'ten 957 bin 920 seviyesine ulaştı. İkinci el taşıt satışlarının büyük bölümünü otomobiller oluştururken, bu araçların payı yüzde 64,9 olarak kaydedildi. Ayrıca, kamyonet, motosiklet, traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar da satışlarda önemli paya sahip oldu. Motosiklet hariç tüm taşıt türlerinde ikinci el satışlarında artış yaşandı.
İkinci el otomobil satışları, 2024 yılının temmuz ayında yüzde 9,6 artarak 621 bin 748'e ulaştı. Bu artış, beş aylık düşüş trendini kırarak satışların yeniden canlandığını gösterdi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir, ikinci el otomobil pazarında en yüksek satış rakamlarına ulaşan iller oldu. İstanbul'da 154 bin 459, Ankara'da 80 bin 785 ve İzmir'de 36 bin 134 ikinci el otomobil satışı gerçekleştirildi. En düşük satış rakamları ise Hakkari, Tunceli ve Ardahan'da kaydedildi.
Ocak-Temmuz 2024 dönemine bakıldığında, ikinci el otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,62 azaldı. 2023 yılının ilk yedi ayında 4 milyon 486 bin 122 olan ikinci el otomobil satışı, 2024'ün aynı döneminde 3 milyon 846 bin 621 olarak gerçekleşti. Bu durum, yılın ilk yarısında yaşanan durgunluğun etkilerini gösterirken, temmuz ayındaki toparlanma piyasada olumlu bir hava estirdi.