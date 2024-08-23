Araç Alacaklar Dikkat! İkinci El Araba Satışlarında İbre Tersine Döndü

İkinci el otomobil satışları, 2024 yılının temmuz ayında yüzde 9,6 artarak 621 bin 748'e ulaştı. Bu artış, beş aylık düşüş trendini kırarak satışların yeniden canlandığını gösterdi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir, ikinci el otomobil pazarında en yüksek satış rakamlarına ulaşan iller oldu. İstanbul'da 154 bin 459, Ankara'da 80 bin 785 ve İzmir'de 36 bin 134 ikinci el otomobil satışı gerçekleştirildi. En düşük satış rakamları ise Hakkari, Tunceli ve Ardahan'da kaydedildi.