Araç Alacaklar Bayilere Akın Etti Satışlar Uçtu: En İyi Hibrit SUV Modeller Bakın Hangileri Oldu

PİYASA UZMANI NEDEN TERCİH EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Hibrit araçların daha küçük bataryalarla çalışması ve benzinli motorlarla entegre olması, bu modellerin fiyatlarının elektrikli araçlara kıyasla daha uygun olmasını sağlıyor. Ford CEO’su Jim Farley, büyük bataryaların tamamen elektrikli araçları daha pahalı hale getirdiğini ve çoğu tüketicinin bu "premium" fiyatı ödemek istemediğini belirtiyor. PHEV modelleri ise daha küçük bataryalarla çalışarak, kullanıcıya hem elektrik hem de benzin gücünü bir arada sunuyor.