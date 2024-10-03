Araç Alacaklar Bayilere Akın Etti Satışlar Uçtu: En İyi Hibrit SUV Modeller Bakın Hangileri Oldu
Hibrit araçlar, hem yakıt tasarrufu hem de yüksek performans özellikleriyle otomotiv dünyasında hızla yükselen bir trende dönüşüyor. Özellikle elektrikli araçların yüksek maliyetleri ve uzun yolda menzil sıkıntısı gibi endişeler, birçok alıcıyı daha erişilebilir bir seçenek olan Plug-in Hibrit Elektrikli Araçlar (PHEV)'lere yönlendiriyor.
Kaynak: Gazete Duvar
Elektrikli araç üretiminde iddialı markalar bile hibrit araçlara yönelik stratejilerini yeniden şekillendiriyor. Örneğin, Volvo 2030 yılına kadar tamamen elektrikli araç üretimine geçeceğini açıklasa da, bu süreçte hibrit otomobil satışlarını artırmayı hedefliyor. Marka, 2024 sonuna kadar satışlarının %90'ının hibrit ve elektrikli araçlardan oluşmasını bekliyor. Benzer şekilde, Ford, tamamen elektrikli SUV üretme planlarından geri adım atarak hibrit güç sistemlerine yatırım yapacağını duyurdu. Hyundai hibrit araç yelpazesini genişleterek 14 modele çıkarırken, Volkswagen de hibrit yatırımlarını artırmayı taahhüt etti.
PİYASA UZMANI NEDEN TERCİH EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI
Hibrit araçların daha küçük bataryalarla çalışması ve benzinli motorlarla entegre olması, bu modellerin fiyatlarının elektrikli araçlara kıyasla daha uygun olmasını sağlıyor. Ford CEO’su Jim Farley, büyük bataryaların tamamen elektrikli araçları daha pahalı hale getirdiğini ve çoğu tüketicinin bu "premium" fiyatı ödemek istemediğini belirtiyor. PHEV modelleri ise daha küçük bataryalarla çalışarak, kullanıcıya hem elektrik hem de benzin gücünü bir arada sunuyor.
HİBRİT TEKNOLOJİSİNİN AVANTAJI BÜYÜK
Plug-in hibrit (PHEV) araçlar, hem içten yanmalı motor hem de elektrik motoruyla çalışan hibrit bir yapıya sahip. Elektrik motoru bataryadan gelen enerjiyle kısa mesafelerde çalışabilirken, daha uzun yolculuklarda veya pil enerjisi tükendiğinde benzinli motor devreye giriyor. Bu hibrit yapı, yakıt verimliliği sağlarken, şehir içinde sessiz ve çevre dostu sürüş imkanı tanıyor.
2024'ÜN EN İYİ SUV MODELLERİ LİSTESİ AÇIKLANDI
ABD merkezli otomobil inceleme platformu Car And Driver, 2024'ün en iyi hibrit SUV modellerini seçti. Bu araçlar, hem yakıt verimliliği hem de üstün performanslarıyla öne çıkıyor. İşte 2024’ün en iyi 20 hibrit SUV modelleri arasında yer alan araçlar:
20 - Ford Escape Hibrit
7.5/10
19 - Alfa Romeo Tonale
8/10
18 - Mitsubishi Outlander Hibrit
8.0/10
17 - BMW XM
8.5/10
16 - Jeep Grand Cherokee 4xe Hibrit
8.5/10
15 - Kia Sorento Hibrit
8.5/10
14 - Toyota RAV4 Hibrit
8.5/10
13 - Hyundai Tucson Hibrit
8.5/10
12- Toyota Crown Signia
8.5/10
11 - Kia Sportage Hibrit
8.5/10
10 - Mazda CX-70 Hibrit
9/10
9 - Hyundai Santa Fe Hibrit
9/10
8 - Lexus TX Hibrit
9/10
7 - BMW X5
9.5/10
6 - Porsche Cayenne
9.5/10
5 - Toyota Land Cruiser
9.5/10
4 - Mazda CX-90 Hibrit
9.5/10
3 - Volvo XC90
9.5/10
2 - Toyota Grand Highlander Hibrit
10/10
1 - Honda CR-V Hibrit
10/10