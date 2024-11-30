Arabayı Buraya Park Edenler Yandı: Artık 2 Bin Lira Ceza Ödeyecek
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren flaş gelişme meydana geldi. Yeniden değerleme oranlarına göre 2025'in trafik cezaları da ortaya çıktı. Böylelikle arabasını artık buraya park edenlere yaklaşık 2 bin lira para cezası kesilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları ile birlikte trafik cezalarına gelen zam, sürücüleri şoke etti. Yeniden değerleme oranıyla birlikte neredeyse yarı yarıya artan cezalar, sürücüleri daha dikkatli olmaya zorlayacak. TÜİK'in verilerine göre tüm cezalara yüzde 43,93 oranında zam gelecek.
Artık park yeri bulmak sadece bir sorun değil, aynı zamanda büyük bir maliyet haline geldi. Engelli park yerlerine park edenler, 1987 TL gibi yüksek bir ceza ödemek zorunda kalacaklar. Bu durum, sürücüleri daha duyarlı olmaya ve engelli vatandaşların haklarına saygı göstermeye zorlayacak.
Engelli vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmak ve topluma aktif katılımlarını sağlamak için engelli park yerleri büyük önem taşıyor. Bu özel alanlar, tekerlekli sandalye kullanan veya hareket kabiliyeti sınırlı olan bireylerin araçlarını güvenli ve rahat bir şekilde park etmelerine imkan tanıyor.