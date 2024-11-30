Arabayı Buraya Park Edenler Yandı: Artık 2 Bin Lira Ceza Ödeyecek

Artık park yeri bulmak sadece bir sorun değil, aynı zamanda büyük bir maliyet haline geldi. Engelli park yerlerine park edenler, 1987 TL gibi yüksek bir ceza ödemek zorunda kalacaklar. Bu durum, sürücüleri daha duyarlı olmaya ve engelli vatandaşların haklarına saygı göstermeye zorlayacak.