Arabasını Satmak İsteyenler Dikkat! Otomobil Pazarında Rüzgar Tersine Döndü

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise SUV otomobiller en çok tercih edilen model oldu. SUV satışları yüzde 58,6 pay alarak 77 bin 344 adetlik satış rakamına ulaştı. Onu, 32 bin 481 adetlik satış ve yüzde 24,6’lık pay ile sedan modeller takip etti. Hatchback otomobiller ise 21 bin 238 adetlik satışla pazarın yüzde 16,1’ini oluşturdu.