Arabasını Satmak İsteyenler Dikkat! Otomobil Pazarında Rüzgar Tersine Döndü
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın ilk iki ayında önemli bir daralma yaşadı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,2 azalarak 159 bin 384 adette kaldı. Özellikle hafif ticari araç pazarında sert bir düşüş görülürken, otomobil satışlarında da gerileme yaşandı.
Kaynak: İHA
Otomobil satışları, Ocak-Şubat 2025 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azalarak 131 bin 965 adet seviyesine geriledi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 30,4'lük bir düşüşle 27 bin 419 adete kadar düştü. Yalnızca Şubat ayı baz alındığında, otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 14,4 oranında geriledi. Şubat ayında otomobil satışları yüzde 7,6 düşerek 76 bin 21 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 38’lik sert bir daralma yaşayarak 14 bin 709 adet olarak kaydedildi.
TÜKETİCİ VERGİSİ DÜŞÜK ARAÇLARA YÖNELDİ
Türkiye otomobil pazarında vergi avantajı sağlayan segmentler öne çıkmaya devam etti. Ocak-Şubat döneminde satılan araçların yüzde 82,6’sını düşük vergi dilimine giren A, B ve C segmenti otomobiller oluşturdu. C segmenti otomobiller 74 bin 343 adetlik satışla pazarın yüzde 56,3'ünü, B segmenti ise 34 bin 175 adetle yüzde 25,9'unu oluşturdu.
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise SUV otomobiller en çok tercih edilen model oldu. SUV satışları yüzde 58,6 pay alarak 77 bin 344 adetlik satış rakamına ulaştı. Onu, 32 bin 481 adetlik satış ve yüzde 24,6’lık pay ile sedan modeller takip etti. Hatchback otomobiller ise 21 bin 238 adetlik satışla pazarın yüzde 16,1’ini oluşturdu.
BENZİNLİ ARAÇLAR İLK SIRADA, ELEKTRİKLİLER YÜKSELİŞTE
Motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli araçlar 65 bin 517 adetlik satışla pazarın yüzde 49,6’sını oluşturdu. Hibrit otomobiller 37 bin 864 adet ile yüzde 28,7 pay alırken, elektrikli araç satışları 16 bin 698 adede ulaştı ve yüzde 12,7’lik pazar payına sahip oldu.
Elektrikli otomobil satışları motor gücüne göre değerlendirildiğinde, 160 kW altındaki modeller yüzde 41,1 artış göstererek pazarın yüzde 9’unu oluşturdu. 160 kW üzerindeki elektrikli otomobillerin satışları ise yüzde 259,1’lik dikkat çekici bir artış yaşayarak yüzde 3,6’lık paya ulaştı.
HAFİF TİCARİDE EN ÇOK VAN TERCİH EDİLDİ
Hafif ticari araç segmentinde en çok tercih edilen gövde tipi van modelleri oldu. Van satışları 20 bin 158 adetle pazarın yüzde 73,5’ini oluşturdu. Kamyonetler ise 3 bin 544 adet satışla yüzde 12,9 pay aldı.
Otomotiv sektöründeki bu daralmanın, kredi faiz oranları, döviz kuru dalgalanmaları ve ekonomik belirsizlikler gibi faktörlerden kaynaklandığı belirtiliyor. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda pazarın nasıl şekilleneceğinin merakla beklendiğini ifade ediyor.