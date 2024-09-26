Arabasında olmayana 32 bin 170 TL ceza! Karar sessiz sedasız yürürlüğe girdi
Araç sahiplerini ilgilendiren karar sessiz sedasız yürürlüğe girdi. Yeni karara uymayan araç sahipleri 32 bin 170 TL para cezası ödemek zorunda kalacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren karar yürürlüğe resmen girdi. Araç trafiğinde güvenliği artırmayı amaçlayan ve uygulamaya konulan yeni sistem milyonlarca araç sahibi tarafından olumlu karşılandı. Artık arabasında bulundurmayan herkese 32 bin TL para ceza kesilecek.
Bu sistem, sahte plaka kullanımını önleyerek güvenliği pekiştirecek; tescil edilen tüm plakaları kapsayarak hem mevcut hem de yeni plakalar için geçerli olacak. Yeni sistemde araçların seri numarası, üretim yeri ve tarihi gibi kritik bilgilere kolay erişim sağlayacak 12 haneli karekodlar yer alacak.
Yeni uygulama, araç kayıtlarının daha etkin bir şekilde izlenmesini sağlayarak sahte plaka kullanımıyla bağlantılı suçların önüne geçecek.
Plaka okunabilirliğini engelleyen değişiklikler veya sahte plaka kullanımı durumunda ağır idari para cezaları uygulanacak; plaka okunurluğunu bozma için 2 bin 647 TL, sahte plaka için ise 32 bin 170 TL'ye kadar ceza kesilecek.
Güvenlik odaklı bu yenilik, ekspertiz firmaları, galericiler ve bazı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, benzer bir sistem ABD’de 2018’de bazı araçlarda denendikten sonra 2022’de California’da zorunlu hale getirilmişti.