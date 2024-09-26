Arabasında olmayana 32 bin 170 TL ceza! Karar sessiz sedasız yürürlüğe girdi

Bu sistem, sahte plaka kullanımını önleyerek güvenliği pekiştirecek; tescil edilen tüm plakaları kapsayarak hem mevcut hem de yeni plakalar için geçerli olacak. Yeni sistemde araçların seri numarası, üretim yeri ve tarihi gibi kritik bilgilere kolay erişim sağlayacak 12 haneli karekodlar yer alacak.