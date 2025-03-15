Arabası Olana Bir Zam Haberi Daha! AVM'lerden Restoranlara Kadar Değişiyor: 600 Lirayı Buldu
Son olarak Kasım ayında güncellenen vale hizmeti ücreti için tartışmalar devam ederken İstanbul Ticaret Odası’ndan yeni bir zam haberi geldi. Bazı bölgelerde 1000 liralara kadar yükselen fiyatlar tepki toplarken, azami ücret AVM’ler için 250-375, hastaneler için 190-250, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 310-500 TL ve havalimanlarında ise 600 TL olacak. Zam oranı ise yüzde 20 ila 25 arasında değişiyor.
Kaynak: Ekonomi Gazetesi
İstanbul’da vale hizmet ücretleri için Kasım ayının ardından ikinci kez zam kararı alındı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından belirlenen yeni tarifede vale ücretleri yüzde 20-25 oranında artırıldı. Yeni karar İTO Meclisi’nde tartışmalara neden olsa da oy çokluğu ile kabul edildi.
Yeni düzenleme ile İstanbul’daki AVM, hastane, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde uygulanacak vale hizmet ücretleri artırıldı. Ayrıca İstanbul’daki ilçeler 3 farklı bölgeye ayrılarak farklı fiyatlandırma yapıldı.
Bu kapsamda Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer ve Şişli birinci bölgede yer aldı. Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Ümraniye, Tuzla ve Zeytinburnu ikinci bölgedeki ilçeleri oluştururken, Arnavutköy, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangaz ve Şile 3. Bölge oldu.
İŞTE İSTANBUL’DA YENİ VALE ÜCRETLERİ