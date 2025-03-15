Arabası Olana Bir Zam Haberi Daha! AVM'lerden Restoranlara Kadar Değişiyor: 600 Lirayı Buldu

İstanbul’da vale hizmet ücretleri için Kasım ayının ardından ikinci kez zam kararı alındı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından belirlenen yeni tarifede vale ücretleri yüzde 20-25 oranında artırıldı. Yeni karar İTO Meclisi’nde tartışmalara neden olsa da oy çokluğu ile kabul edildi.