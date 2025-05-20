Arabası Olan SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilere Artık Bedava Oldu: Yıllardır Para Ödeniyordu
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine nefes aldıracak yeni destek haberi geldi. Emekliler yıllardır o hizmete para ödüyordu, artık tamamen bedava oldu. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere yönelik destek ve avantajlar her geçen gün artarak devam ediyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ziraat Bankası, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan maaş alan milyonlarca emekliye yeni bir kolaylık daha sağladı. Uzun süredir ücretli olarak sunulan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi, artık belirli şartları sağlayan emeklilere ücretsiz olarak verilecek.
EMEKLİLERE TAMAMEN ÜCRETSİZ OLACAK
Ziraat Bankası, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan ya da yeni emekli olan müşterilerine yönelik avantajlı kampanyalarını 2025 yılında da sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre, maaşını Ziraat Bankası’ndan alan ve araç sahibi olan emeklilere HGS etiketi ücretsiz olarak sunulacak.
Bankadan yapılan açıklamada, "Emekliliğinizde yanınızda olmaya devam ediyoruz. Emekli maaşını Ziraat Bankası’na aktaran tüm emeklilerimize HGS etiketi ücretsiz olarak verilecek" ifadelerine yer verildi. Başvuru yapmak isteyen emekliler, en yakın Ziraat şubesine kimlikleriyle birlikte başvuruda bulunabilecek.
HAVALE VE EFT İŞLEMLERİ DE BEDAVA OLACAK
Ziraat Bankası'nın kampanyası yalnızca HGS etiketiyle sınırlı değil. Emeklilere özel hazırlanan ayrıcalıklar kapsamında, kiralık kasa hizmetlerinde yüzde 25 indirim, havale ve EFT işlemlerinde sıfır ücret ve dijital bankacılık işlemlerinde kolay erişim gibi pek çok avantaj da sunuluyor.
Bunun yanı sıra, emekli maaşını taşıyanlara yönelik 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılması da kampanyanın dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.
KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ EMEKLİYE NEFES ALDIRACAK
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emeklilere yönelik art arda gelen destek haberleri, milyonlarca kişiye rahat nefes aldırıyor. Ziraat Bankası’nın sunduğu bu ücretsiz HGS hizmeti ve ek fırsatlar, emekli vatandaşların ulaşım, güvenlik ve bankacılık hizmetlerinden daha avantajlı şekilde yararlanmasını sağlıyor.