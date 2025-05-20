Arabası Olan SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilere Artık Bedava Oldu: Yıllardır Para Ödeniyordu

HAVALE VE EFT İŞLEMLERİ DE BEDAVA OLACAK

Ziraat Bankası'nın kampanyası yalnızca HGS etiketiyle sınırlı değil. Emeklilere özel hazırlanan ayrıcalıklar kapsamında, kiralık kasa hizmetlerinde yüzde 25 indirim, havale ve EFT işlemlerinde sıfır ücret ve dijital bankacılık işlemlerinde kolay erişim gibi pek çok avantaj da sunuluyor.

Bunun yanı sıra, emekli maaşını taşıyanlara yönelik 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılması da kampanyanın dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.