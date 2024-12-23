Arabası Olan SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilere Artık Bedava! Yıllardır Para Ödeniyordu
SSK, Bağ-Kur ve bütün emeklileri ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Yıllardır para ödeniyordu, artık resmen bedava oldu. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Ziraat Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik sunduğu avantajlı kampanyalarla dikkat çekiyor. Banka, emekli maaşını kendisine aktaranlara 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yaparken, araç sahibi emekliler için önemli bir kolaylık sağladı. Yeni uygulama kapsamında, emekliler için Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi artık ücretsiz oldu.
ÜCRETSİZ OLACAK
Ziraat Bankası, emeklilere yönelik kampanyalarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Bankadan yapılan açıklamada, ilk kez emekli olup maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşteriler için HGS etiketi ücretsiz olarak sunulacağı belirtildi. Açıklamada, “Emekliliğinizde yol arkadaşınız Ziraat Bankası’ndan ücretsiz HGS etiketi avantajı için en yakın şubemize başvurabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.
YÜZDE 25 İNDİRİM FIRSATI
Banka, ücretsiz HGS etiketinin yanı sıra emeklilere özel birçok fırsat daha sunuyor. Ziraat Bankası, kiralık kasa hizmetlerinde yüzde 25 indirim uygularken, havale ve EFT gibi para transfer işlemlerinde de herhangi bir ücret talep etmiyor.
Milyonlarca emekli Ocak 2025 maaş zammını beklerken, Ziraat Bankası'nın sunduğu bu ayrıcalıklar büyük ilgi görüyor. Bankanın bu tür kampanyaları, emeklilerin bütçelerine katkı sağlamayı ve ihtiyaçlarına yönelik kolaylıklar sunmayı hedefliyor.