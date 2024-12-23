Arabası Olan SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilere Artık Bedava! Yıllardır Para Ödeniyordu

ÜCRETSİZ OLACAK

Ziraat Bankası, emeklilere yönelik kampanyalarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Bankadan yapılan açıklamada, ilk kez emekli olup maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşteriler için HGS etiketi ücretsiz olarak sunulacağı belirtildi. Açıklamada, “Emekliliğinizde yol arkadaşınız Ziraat Bankası’ndan ücretsiz HGS etiketi avantajı için en yakın şubemize başvurabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.