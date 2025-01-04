Arabadaki Bu Tuşun Yakıt Tüketimini Azalttığı Ortaya Çıktı: Araç Sahiplerinin Yüzde 90'ı Bilmiyor

5. ANİ FREN YAPMAYIN

Ani hızlanmalar ve sert frenler, yakıt tüketimini artırır. Yumuşak bir şekilde hızlanıp yavaşlamak, hem yakıt tasarrufu sağlar hem de aracınızın ömrünü uzat

6. TRAFİKTE MOTORU KAPATIN

Işıkta beklerken veya trafikte sıkıştığınızda motoru kapatmak, gereksiz yakıt tüketimini önler. Kısa duraklamalarda motoru kapatıp tekrar çalıştırmak, uzun vadede önemli bir tasarruf sağlayabilir.

HANGİ HIZDA GİTMEK YAKIT TÜKETİMİNİ AZALTIR?

Uzun yolculuklarda sabit bir hızda seyretmek, yakıt tüketimini azaltır. Genellikle saatte 80-90 km hız, birçok araç için en ideal yakıt tüketimi değerini verir. Ancak bu değer, aracın modeline ve yol koşullarına göre değişebilir.