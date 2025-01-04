Arabadaki Bu Tuşun Yakıt Tüketimini Azalttığı Ortaya Çıktı: Araç Sahiplerinin Yüzde 90'ı Bilmiyor
Akaryakıt fiyatlarına her geçen gün gelen zamlar, araç sahiplerini daha ekonomik sürüş yöntemleri aramaya itiyor. Peki, yakıt tüketimini azaltmak için neler yapabiliriz? İşte uzmanların önerdiği basit ama etkili yöntemler...
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca araç sahibi, sürekli artan akaryakıt fiyatları nedeniyle yakıt tüketimini en aza indirmenin farklı yollarını arıyor. Yapılan son araştırmalar sürüş alışkanlıkları ve araç bakımı gibi basit önlemlerle yakıt tüketimini yarı yarıya düşürmenin mümkün olduğunu ortaya çıkardı. Araç sahiplerinin yüzde 90'inin bilmediği bu yöntemler benzinliğin yolunu unutturacak...
1. BAKIMLARINI AKSATMAYIN
Aracınızın düzenli bakımları, hem performansını artırır hem de yakıt tüketimini azaltır. Yağ, filtre ve lastik kontrollerini aksatmamak, motorun verimli çalışmasını sağlar.
2. KLİMAYI KAPATIN
Klima, yakıt tüketimini ciddi şekilde etkileyen bir faktör. Gerektiğinden fazla klima kullanmak, motorun daha fazla çalışmasına neden olur. Klima yerine camları açmak, özellikle şehir içi sürüşlerde daha tasarruflu olabilir.
3. HIZ YAPMAYIN
Hız, yakıtın düşmanıdır! Aracınızı yüksek hızlarda sürmek, yakıt tüketimini önemli ölçüde artırır. Sabit ve ışıklara uygun bir hızla seyretmek, hem yakıt tasarrufu sağlar hem de güvenli sürüşe katkıda bulunur.
4. LASTİKLERİ KONTROL EDİN
Düşük hava basıncı, hem yakıt tüketimini artırır hem de lastiğinizin ömrünü kısaltır. Düzenli olarak lastik hava basıncınızı kontrol etmek, hem cebinizi korur hem de güvenli sürüş sağlar.
5. ANİ FREN YAPMAYIN
Ani hızlanmalar ve sert frenler, yakıt tüketimini artırır. Yumuşak bir şekilde hızlanıp yavaşlamak, hem yakıt tasarrufu sağlar hem de aracınızın ömrünü uzat
6. TRAFİKTE MOTORU KAPATIN
Işıkta beklerken veya trafikte sıkıştığınızda motoru kapatmak, gereksiz yakıt tüketimini önler. Kısa duraklamalarda motoru kapatıp tekrar çalıştırmak, uzun vadede önemli bir tasarruf sağlayabilir.
HANGİ HIZDA GİTMEK YAKIT TÜKETİMİNİ AZALTIR?
Uzun yolculuklarda sabit bir hızda seyretmek, yakıt tüketimini azaltır. Genellikle saatte 80-90 km hız, birçok araç için en ideal yakıt tüketimi değerini verir. Ancak bu değer, aracın modeline ve yol koşullarına göre değişebilir.