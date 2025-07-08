Araba Fiyatlarının En Ucuz Olduğu Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

Dünya genelinde otomobil fiyatlarının karşılaştırıldığı kapsamlı araştırmada, Türkiye’nin sıralamadaki yeri dikkat çekti. Deutsche Bank’ın güncel raporuna göre, Türkiye sıfır otomobil fiyatlarında dünyanın en pahalı dördüncü ülkesi oldu. Karşılaştırmada referans olarak, Volkswagen Golf benzeri bir aracın sıfır fiyatı esas alındı.

SİNGAPUR LİSTEDE AÇIK ARA LİDER

Listenin zirvesinde, yüksek vergi ve lisans ücretleriyle bilinen Singapur yer aldı. 2025 itibarıyla Singapur’da sıfır bir araç için ortalama fiyat 140 bin 534 dolara ulaştı. Bu fiyat, 2020 yılına göre yüzde 71,8 oranında artış gösterdi.