Araba Fiyatlarının En Ucuz Olduğu Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
Deutsche Bank’ın 2025 yılına ait raporuna göre Türkiye, sıfır araç fiyatlarında dünyanın en pahalı ülkeleri arasında 4. sırada yer aldı. Singapur ise zirvede. Araç fiyatları, sadece döviz bazında değil, küresel gelir standartlarına göre de dikkat çekici seviyelere ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya genelinde otomobil fiyatlarının karşılaştırıldığı kapsamlı araştırmada, Türkiye’nin sıralamadaki yeri dikkat çekti. Deutsche Bank’ın güncel raporuna göre, Türkiye sıfır otomobil fiyatlarında dünyanın en pahalı dördüncü ülkesi oldu. Karşılaştırmada referans olarak, Volkswagen Golf benzeri bir aracın sıfır fiyatı esas alındı.
SİNGAPUR LİSTEDE AÇIK ARA LİDER
Listenin zirvesinde, yüksek vergi ve lisans ücretleriyle bilinen Singapur yer aldı. 2025 itibarıyla Singapur’da sıfır bir araç için ortalama fiyat 140 bin 534 dolara ulaştı. Bu fiyat, 2020 yılına göre yüzde 71,8 oranında artış gösterdi.
TÜRKİYE’DE FİYATLAR 5 YILDA YÜZDE 50’Yİ AŞTI
Türkiye’de ise 2020 yılında yaklaşık 30.463 dolara alınabilen bir araç, 2025’te ortalama 45.787 dolara çıkmış durumda. Bu artış, dolar bazında yüzde 50’nin üzerine çıktı. İstanbul’un 4. sırada yer alması, araç fiyatlarının sadece iç piyasaya değil, küresel ölçekte de ne kadar yükseldiğini ortaya koyuyor.
İLK ÜÇTE HANGİ ÜLKELER VAR?
Listenin ikinci sırasında Danimarka yer alıyor. Bu ülkede ortalama araç fiyatı 50.298 dolar. Üçüncü sırada ise 47.599 dolarlık ortalama fiyatla İsrail bulunuyor.
TÜRKİYE’DEN SONRAKİ ÜLKELER
Türkiye’yi sırasıyla şu ülkeler takip ediyor:
Birleşik Arap Emirlikleri: 45.033 dolar
İrlanda: 42.337 dolar
İsviçre: 40.265 dolar
Petrol zengini BAE’deki fiyatların bile Türkiye’nin gerisinde kalması, dikkat çekici bir başka nokta.
AVRUPA’DA ARTIŞ HIZLI
Avrupa şehirlerinde de araç fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Örneğin, Barselona’da sıfır araç fiyatı 5 yılda yüzde 52,6 artarak 38.516 dolara yükselmiş durumda. Amsterdam'da ise fiyatlar 37.678 dolar seviyesine ulaşmış.
EN UCUZ ÜLKELER ASYA’DA YER ALIYOR
Listenin son sıralarında Asya ülkeleri dikkat çekiyor. Çin’in başkenti Pekin’de sıfır bir aracın ortalama fiyatı 18.526 dolar. Hindistan’ın Bangalore kentinde ise bu rakam 14.015 dolara kadar düşüyor. Çin’de 5 yıl içinde araç fiyatlarında yüzde 20 oranında düşüş yaşandığı belirtiliyor.