Araba Almak İsteyenler Elini Çabuk Tutsun İndirim Bitiyor: Otomotivde Fiyatlarda Rekor Artış Olacak

GÜVENLİK ARTIYOR, FİYATLAR YÜKSELİYOR

Yeni zorunlu özelliklerin hem araç güvenliğini hem de fiyatları artıracağı ifade ediliyor. Kayatuzu, Avrupa’da premium sınıf bir aracın sıfır kilometre fiyatının 2 milyon TL'den başladığını vurgulayarak, Türkiye’de de benzer bir fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi.