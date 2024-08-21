Araba Almak İsteyenler Elini Çabuk Tutsun İndirim Bitiyor: Otomotivde Fiyatlarda Rekor Artış Olacak
31 Ağustos'a kadar otomobil almak isteyenler için kritik bir uyarı yapıldı. Uzmanlar, araç fiyatlarının yakında artacağını belirterek, "Tam zamanı" dedi. Yeni düzenlemeyle birlikte sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının yükselmesi beklenirken, bayilerin yüzde 20'ye varan indirim fırsatları için son tarih veridli.
Türkiye, Avrupa'dan sonra yeni güvenlik standartlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği’nin sıfır otomobillerde zorunlu hale getirdiği Genel Güvenlik Yönetmeliği, 31 Ağustos itibarıyla Türkiye’de de uygulanmaya başlayacak. Bu yönetmelik, otomobillerde üst düzey güvenlik önlemlerini zorunlu hale getirirken, araç fiyatlarını da etkileyecek.
KAMPANYALAR ART ARDA GELİYOR
Yeni yönetmelik öncesinde elindeki mevcut araçları satmak isteyen bayiler, kampanyalarla müşterilerin dikkatini çekmeye çalışıyor. Bayiler, yönetmeliğe uygun olmayan araçları ellerinden çıkarmak için indirim yarışına girmiş durumda.
'ULUSAL TİP' ONAYI VE ZORUNLU ÖZELLİKLER
Yönetmelik kapsamında, "ulusal tip" onayıyla üretilen tüm sıfır araçlarda geri görüş kamerası, park sensörü, hız sabitleyici gibi güvenlik özellikleri zorunlu hale gelecek. Otomotiv uzmanı Mustafa Kayatuzu, bu düzenlemenin sürücü yorgunluk algılama sistemi, ani frenleme sistemi, kaza önleyici çarpışma sensörleri ve kör nokta uyarı sistemleri gibi birçok yeni özelliği de kapsadığını belirtti.
GÜVENLİK ARTIYOR, FİYATLAR YÜKSELİYOR
Yeni zorunlu özelliklerin hem araç güvenliğini hem de fiyatları artıracağı ifade ediliyor. Kayatuzu, Avrupa’da premium sınıf bir aracın sıfır kilometre fiyatının 2 milyon TL'den başladığını vurgulayarak, Türkiye’de de benzer bir fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi.
SON İNDİRİM FIRSATLARI
Kayatuzu, 31 Ağustos’a kadar bu özelliklere sahip olmayan araçların hızla elden çıkarılması gerektiğini belirtti ve bu nedenle bayilerin cazip kampanyalar sunduğunu kaydetti. Bayilerin, yüzde 20'ye varan indirimlerle müşterilere büyük fırsatlar sunduğu bu dönemin kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekti.
Uzmanlar, yeni düzenlemenin ardından sıfır araçlardaki fiyat artışlarının ikinci el piyasasına da yansıyacağını ve fiyatların hızla yükseleceğini öngörüyor.