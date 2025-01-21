Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor

Türkiye’de manuel vites otomobillere olan bağlılık son 10 yılda yerini otomatik vitesin sunduğu konfor ve kolaylığa bıraktı. Sürücüler özellikle yoğun şehir trafiğinde otomatik şanzımanlı araçların sağladığı rahatlığı keşfettikçe tercih değişti. Ancak otomatik vitesli sıfır otomobillerde fiyatlar da dikkat çekti. 2024 yılı itibarıyla en uygun fiyatlı otomatik araç 1 milyon 33 bin liradan başlayan fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Peki 2025 Ocak en ucuz otomatik vitesli araç fiyatları ne oldu? Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın hazırladığı merak edilen o liste…