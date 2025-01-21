Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor

Türkiye’de sıfır otomobil fiyatları dikkat çekici seviyelere ulaştı. En uygun otomatik vitesli araç fiyatı 1 milyon 33 bin TL’den başlarken, üst segmentte rakam 2,5 milyon lirayı aştı.

Kaynak: Hürriyet

Otomobil
Son Güncelleme:
Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor - Resim: 1

Türkiye’de manuel vites otomobillere olan bağlılık son 10 yılda yerini otomatik vitesin sunduğu konfor ve kolaylığa bıraktı. Sürücüler özellikle yoğun şehir trafiğinde otomatik şanzımanlı araçların sağladığı rahatlığı keşfettikçe tercih değişti. Ancak otomatik vitesli sıfır otomobillerde fiyatlar da dikkat çekti. 2024 yılı itibarıyla en uygun fiyatlı otomatik araç 1 milyon 33 bin liradan başlayan fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Peki 2025 Ocak en ucuz otomatik vitesli araç fiyatları ne oldu? Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın hazırladığı merak edilen o liste…

1 19
Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor - Resim: 2

Alfa Romeo Tonale T1 1.6 Dizel 130 hp otomatik: 2.143.000 TL

2 19
Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor - Resim: 3

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI: 2.270.740 TL

3 19
Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor - Resim: 4

BMW 120 1.5 170 bg M Sport: 2.682.900 TL

4 19
Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor - Resim: 5

Chery Omoda 5 PRO Vision: 1.620.000 TL

5 19
Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor - Resim: 6

Cupra Leon 1.5 eTSI 150 PS DSG: 2.000.000 TL

6 19
Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor - Resim: 7

Fiat Egea 1.6 MultiJet 130 HP DCT: 1.440.900 TL

7 19
Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor - Resim: 8

Ford Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 ileri Otomatik, Benzin/Hibrit: 1.615.900 TL

8 19
Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor - Resim: 9

Honda City Executive 1.5L VTEC Benzin Otomatik: 1.335.000 TL

9 19
Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor - Resim: 10

Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT: 1.033.000 TL

10 19
Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor - Resim: 11

Mercedes A200: 2.547.200 TL

11 19
Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor - Resim: 12

MG ZS Comfort 1.0 AT: 1.349.000 TL

12 19
Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor - Resim: 13

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna: 1.584.900 TL

13 19
Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor - Resim: 14

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8: 1.324.900 TL

14 19
Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor - Resim: 15

Peugeot E-208 GT 100kW: 1.463.000 TL

15 19
Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor - Resim: 16

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style: 1.315.000 TL

16 19
Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor - Resim: 17

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.363.000 TL

17 19
Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor - Resim: 18

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus MDS: 1.463.000 TL

18 19
Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor - Resim: 19

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG: 1.656.000 TL

19 19