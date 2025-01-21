Araba Alacaklar Dikkat! En Ucuz Otomatik Vitesli Araçlar Listesi Ortaya Çıktı: 1 Milyon 33 Bin Liradan Başlıyor
Türkiye’de sıfır otomobil fiyatları dikkat çekici seviyelere ulaştı. En uygun otomatik vitesli araç fiyatı 1 milyon 33 bin TL’den başlarken, üst segmentte rakam 2,5 milyon lirayı aştı.
Kaynak: Hürriyet
Türkiye’de manuel vites otomobillere olan bağlılık son 10 yılda yerini otomatik vitesin sunduğu konfor ve kolaylığa bıraktı. Sürücüler özellikle yoğun şehir trafiğinde otomatik şanzımanlı araçların sağladığı rahatlığı keşfettikçe tercih değişti. Ancak otomatik vitesli sıfır otomobillerde fiyatlar da dikkat çekti. 2024 yılı itibarıyla en uygun fiyatlı otomatik araç 1 milyon 33 bin liradan başlayan fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Peki 2025 Ocak en ucuz otomatik vitesli araç fiyatları ne oldu? Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın hazırladığı merak edilen o liste…
Alfa Romeo Tonale T1 1.6 Dizel 130 hp otomatik: 2.143.000 TL
Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI: 2.270.740 TL
BMW 120 1.5 170 bg M Sport: 2.682.900 TL
Chery Omoda 5 PRO Vision: 1.620.000 TL
Cupra Leon 1.5 eTSI 150 PS DSG: 2.000.000 TL
Fiat Egea 1.6 MultiJet 130 HP DCT: 1.440.900 TL
Ford Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 ileri Otomatik, Benzin/Hibrit: 1.615.900 TL
Honda City Executive 1.5L VTEC Benzin Otomatik: 1.335.000 TL
Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT: 1.033.000 TL
Mercedes A200: 2.547.200 TL
MG ZS Comfort 1.0 AT: 1.349.000 TL
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna: 1.584.900 TL
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8: 1.324.900 TL
Peugeot E-208 GT 100kW: 1.463.000 TL
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style: 1.315.000 TL
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.363.000 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus MDS: 1.463.000 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG: 1.656.000 TL