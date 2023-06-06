Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar

APPLE'DAN ZAM! TÜRKİYE FİYATLARI YÜKSELDİ

Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, çok sayıda ürünün fiyatında artışa gidildi. Fiyatı yükselen bazı ürünlerin eski ve yeni fiyatları şöyle yansıdı: