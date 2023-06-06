Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar
Teknoloji devi Apple'ın dün akşam düzenlediği ve iOS 17 ile ilk karma gerçeklik başlığını görücüye çıkardığı WWDC 23 etkinliğinin ardından Türkiye'de sattığı birçok ürünün fiyatına zam yaptığı görüldü.
Apple'dan Türkiye fiyatlarına zam geldi. Teknoloji devinin online mağazasına da yansıttığı görülen zamlı fiyatlar, Apple imzalı ilk karma gerçeklik başlığı, iOS 17, iPadOS 17, yeni MacOS Sonoma ve WatchOS 10'un tanıtıldığı WWDC 23 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliği sonrası gündem oldu.
APPLE'DAN ZAM! TÜRKİYE FİYATLARI YÜKSELDİ
Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, çok sayıda ürünün fiyatında artışa gidildi. Fiyatı yükselen bazı ürünlerin eski ve yeni fiyatları şöyle yansıdı:
iPHONE 14 FİYATLARI
iPhone 14 128 GB
Eski fiyatı: 35.999 TL / Yeni fiyatı: 37.999 TL
iPhone 14 256 GB
Eski fiyatı: 38.799 TL / Yeni fiyatı: 40.999 TL
iPhone 14 512 GB
Eski fiyatı: 44.399 TL / Yeni fiyatı: 46.999 TL
iPHONE 14 PLUS FİYATLARI
iPhone 14 Plus 128 GB
Eski fiyatı: 39.999 TL / Yeni fiyatı: 41.999 TL
iPhone 14 Plus 256 GB
Eski fiyatı: 42.799 TL / Yeni fiyatı: 44.999 TL
iPhone 14 Plus 512 GB
Eski fiyatı: 48.399 TL / Yeni fiyatı: 50.999 TL