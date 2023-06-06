Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar

Teknoloji devi Apple'ın dün akşam düzenlediği ve iOS 17 ile ilk karma gerçeklik başlığını görücüye çıkardığı WWDC 23 etkinliğinin ardından Türkiye'de sattığı birçok ürünün fiyatına zam yaptığı görüldü.

Son Güncelleme:
Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar - Resim: 1

Apple'dan Türkiye fiyatlarına zam geldi. Teknoloji devinin online mağazasına da yansıttığı görülen zamlı fiyatlar, Apple imzalı ilk karma gerçeklik başlığı, iOS 17, iPadOS 17, yeni MacOS Sonoma ve WatchOS 10'un tanıtıldığı WWDC 23 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliği sonrası gündem oldu.

1 14
Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar - Resim: 2

APPLE'DAN ZAM! TÜRKİYE FİYATLARI YÜKSELDİ

Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, çok sayıda ürünün fiyatında artışa gidildi. Fiyatı yükselen bazı ürünlerin eski ve yeni fiyatları şöyle yansıdı:

2 14
Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar - Resim: 3

iPHONE 14 FİYATLARI

iPhone 14 128 GB

Eski fiyatı: 35.999 TL / Yeni fiyatı: 37.999 TL

iPhone 14 256 GB

Eski fiyatı: 38.799 TL / Yeni fiyatı: 40.999 TL

iPhone 14 512 GB

Eski fiyatı: 44.399 TL / Yeni fiyatı: 46.999 TL

3 14
Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar - Resim: 4

iPHONE 14 PLUS FİYATLARI

iPhone 14 Plus 128 GB

Eski fiyatı: 39.999 TL / Yeni fiyatı: 41.999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB

Eski fiyatı: 42.799 TL / Yeni fiyatı: 44.999 TL

iPhone 14 Plus 512 GB

Eski fiyatı: 48.399 TL / Yeni fiyatı: 50.999 TL

4 14