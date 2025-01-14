Apple ve Samsung’da Rüzgar Tersine Döndü: Satışlar Resmen Çakıldı! Çinliler Piyasaya Gözünü Dikti
Küresel akıllı telefon pazarında 2024'ün dördüncü çeyreğinde satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 oranında artış gösterdi. Ancak, pazarın iki büyük oyuncusu Samsung ve Apple’ın satışlarında düşüş yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Pazar araştırma şirketi International Data Corporation (IDC), 2024'ün son çeyreğine ilişkin küresel akıllı telefon satışları raporunu yayımladı. Rapora göre, 2024’ün dördüncü çeyreğinde dünya genelindeki akıllı telefon satışları 331,7 milyon adede ulaşarak yüzde 2,4 oranında bir artış kaydetti.
YAVAŞLAMA DÖNEMİNE GİRİLDİ
Küresel akıllı telefon satışları, art arda altıncı çeyrekte de büyüme gösterdi. 2024 yılı genelinde ise yıllık bazda yüzde 6,4 oranında bir artış yaşandı ve toplam satış 1,24 milyar adede ulaştı.
Raporda, akıllı telefon pazarındaki büyümenin bu yıl da daha yavaş bir hızda devam etmesinin beklendiği vurgulandı. Ayrıca, pazarın ilk beş büyük oyuncusunun satış rakamlarına da yer verildi.
APPLE VE SAMSUNG’DA BÜYÜK DÜŞÜŞ
IDC verilerine göre, Apple ve Samsung, 2024'ün dördüncü çeyreğinde ve yıl genelinde sırasıyla birinci ve ikinci sıradaki yerlerini korudu. Ancak her iki şirketin satışlarında yıllık bazda düşüş yaşandı. Özellikle Çinli markaların büyüme kaydetmesi nedeniyle bu iki devin pazar paylarında azalma gözlendi.
ÇİNLİ ŞİRKET LİDERLİĞE OYNUYOR
Geçen yılın son çeyreğinde Apple, yüzde 23,2’lik pazar payıyla lider konumda yer aldı. Samsung ise yüzde 15,6 pazar payı ile ikinci sırada bulunurken, Çinli Xiaomi yüzde 12,9 ile üçüncü sıraya yerleşti. Transsion ve Vivo ise yüzde 8,2'lik pazar paylarıyla dördüncü sırayı paylaştı.
Apple ve Samsung’un satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 4,1 ve yüzde 2,7 oranında azaldı.