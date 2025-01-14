Apple ve Samsung’da Rüzgar Tersine Döndü: Satışlar Resmen Çakıldı! Çinliler Piyasaya Gözünü Dikti

YAVAŞLAMA DÖNEMİNE GİRİLDİ

Küresel akıllı telefon satışları, art arda altıncı çeyrekte de büyüme gösterdi. 2024 yılı genelinde ise yıllık bazda yüzde 6,4 oranında bir artış yaşandı ve toplam satış 1,24 milyar adede ulaştı.

Raporda, akıllı telefon pazarındaki büyümenin bu yıl da daha yavaş bir hızda devam etmesinin beklendiği vurgulandı. Ayrıca, pazarın ilk beş büyük oyuncusunun satış rakamlarına da yer verildi.