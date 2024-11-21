Apple O Ürünü Banttan Kaldırdı: Artık Satışı Yapılmayacak
Teknoloji devi Apple, jack dönüştürücü ürününü banttan kaldırdığını duyurdu. Apple'ın dönüştürücü ürününün artık internet sitesinde satışı yapılmıyor. Type-C'ye dönüşlerin bu üretimi etkilediği düşünülüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Teknoloji dünyasının öncülerinden Apple, yıllarca iPhone kullanıcılarının vazgeçilmez aksesuarlarından biri olan Lightning 3,5 mm Kulaklık Jakının üretimini sonlandırdı. Artık bu ürün, Apple’ın resmi internet sitesinde satılmıyor.
Apple’ın bu aksesuarı, özellikle iPhone 7'den iPhone XS'e kadar birçok modelde uzun süre yaygın olarak kullanıldı. Kullanıcılar, iPhone'larındaki kulaklık girişinin eksikliğini gidermek amacıyla bu adaptörü tercih ediyordu. Lightning 3,5 mm Jakı, kablolu kulaklıklar, hoparlörler ve araç ses sistemleri gibi cihazlarla bağlantı kurmayı mümkün kılıyordu.
USB-C GEÇİŞİ İLE SON BULDU
Ancak, Apple’ın son yıllarda Lightning bağlantı noktasını USB-C ile değiştirme kararı, bu ürünün de sonunu getirdi. 2023 yılında tanıtılan iPhone 15 ile başlayan USB-C geçiş süreci, Lightning dönüştürücüsünü kullanım dışı bıraktı.