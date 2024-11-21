Apple O Ürünü Banttan Kaldırdı: Artık Satışı Yapılmayacak

Apple’ın bu aksesuarı, özellikle iPhone 7'den iPhone XS'e kadar birçok modelde uzun süre yaygın olarak kullanıldı. Kullanıcılar, iPhone'larındaki kulaklık girişinin eksikliğini gidermek amacıyla bu adaptörü tercih ediyordu. Lightning 3,5 mm Jakı, kablolu kulaklıklar, hoparlörler ve araç ses sistemleri gibi cihazlarla bağlantı kurmayı mümkün kılıyordu.