Apple Mesajlar'dan WhatsApp'ı Kenara Koyacak Özellik: Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple, 9 Haziran 2025’te gerçekleştirilecek olan WWDC 25 etkinliğinde büyük bir sürprizle sahne alacak. Herkesin iOS 19’u beklediği bir dönemde, şirket doğrudan iOS 26 güncellemesini tanıtacak. iPhone’lara köklü bir arayüz değişikliği getirecek bu sürüm, Apple’ın kendi uygulamalarında da önemli dönüşümleri beraberinde getirecek.

Mesajlar Uygulamasına Otomatik Çeviri ve Anket Desteği

Yeni iOS güncellemesiyle Apple’ın Mesajlar uygulaması yepyeni bir tasarıma kavuşurken, uzun zamandır beklenen özellikler de devreye giriyor.

Artık farklı diller konuşan kişilerle mesajlaşırken, uygulama gelen ve gönderilen mesajları kendiliğinden çevirebilecek. Mevcut sistemde kullanıcıların bir mesaja uzun basarak manuel çeviri seçmesi gerekiyordu. Ancak iOS 26 ile birlikte, bu işlem otomatik hale gelecek ve anlık çeviri deneyimi sunulacak.

Bir başka dikkat çeken yenilik ise anket oluşturma özelliği. WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma devlerinde yıllardır bulunan bu özellik, artık iPhone kullanıcılarının da hizmetinde olacak. Apple Intelligence desteğiyle çalışan bu sistem, mesajlaşmanın içeriğini analiz ederek anket başlıklarını otomatik önerilerle oluşturacak.

iOS 26 Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple’ın iOS 26 ile sınırlı kalmayan bu büyük yazılım atağı, aynı zamanda macOS 26, iPadOS 26 ve watchOS 26 gibi diğer platformlara da sıçrayacak. Bu yılki güncellemelerde Apple’ın ağırlığı yapay zeka yerine arayüz ve kullanıcı deneyimi tasarımına vermesi bekleniyor.

WWDC 2025 etkinliği, 9 Haziran Pazartesi günü saat 20:00’de (TSİ) başlayacak. Apple’ın yıllar sonra radikal bir değişime imza atması, kullanıcılar ve geliştiriciler için büyük heyecan yaratmış durumda.

Kaynak: Haber Merkezi