Apartmanda Oturanlar Artık O Ücreti Ödemeyecek: Yargıtay’dan Emsal Karar

İzmir Menemen'de bina yöneticisi, çatının yenilenmesi için bir özel bir şirket ile anlaşmıştı. Ancak kat maliklerinin yenileme bedelini ödememesi üzerine yönetici, icra takibi başlattı. Apartman sakinleri bu icra takibine itiraz ederek mahkemeye başvurdu, ancak mahkeme davayı reddetti ve Yargıtay da bu kararı onayladı.

YARGITAY DAVA İÇİN KARARINI VERDİ

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararda, çatı yenileme bedelinin ödenmemesi durumunda başlatılan icra takibinin geçerli olduğuna dikkat çekildi.

Kararda, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 2071c maddesine göre, çatının yenilenmesi için yapılan masrafların tüm kat maliklerinin onayıyla karşılanması gerektiği ve bu tür projelerin oy birliği ile kabul edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, çatının yenilenmesinin proje değişikliği gerektirdiği, bu değişiklik için tüm kat maliklerinin onayının alınması gerektiği belirtildi.