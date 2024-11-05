Apartman ve Sitelerde Yeni Dönem: Uymayanlar Yandı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, apartman ve site yönetimlerine yönelik köklü bir mevzuat değişikliğine hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık, site yönetim şirketlerine daha sıkı denetim ve şeffaflık getirecek yeni düzenlemelerle, bu alanda yaşanan mali ve idari sorunları çözüme kavuşturmayı hedefliyor.
YETKİ BELGESİ ZORUNLU OLACAK
Yeni düzenleme kapsamında, apartman ve site yönetimlerinde faaliyet gösteren yönetim şirketleri artık yetki belgesi almak zorunda olacak. Bu sayede, belirlenen standartlara uymayan ve mali yapısı belirsiz olan şirketlerin yönetim faaliyetlerine son verilecek. Mali ve idari şeffaflık zorunluluğu ile “Bu paralar nereye gidiyor?” sorusuna net bir yanıt getirilmesi amaçlanıyor.
AÇIK BİR ŞEKİLDE SUNULMASI GEREKİYOR
Bakanlığın hazırladığı yönetmelikte öne çıkan en önemli maddelerden biri, mali şeffaflık olacak. Artık yönetim şirketleri, kat maliklerine tüm gelir-gider bilgilerini açık bir şekilde sunmak zorunda kalacak. Bu doğrultuda, bakanlık tarafından standart prosedürler belirlenecek ve kat malikleri için yönetimlerin harcamaları daha erişilebilir hale getirilecek.
ÇALIŞTAYDA DÜZENLEMENİN DETAYLARI NETLEŞTİRİLDİ
Kat Mülkiyeti Kanunu'na yönelik mevzuat değişikliklerini hazırlamak amacıyla 23 Ekim’de düzenlenen çalıştayda, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katkıları alındı. Bu çalıştayda sunulan görüş ve öneriler doğrultusunda yeni düzenlemenin detayları şekillendi. Yenilikler arasında, yönetim hizmetlerinin sınıflandırılması, yetkilendirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik detaylar da yer alıyor. Ayrıca, yönetim şirketlerinde çalışanların nitelikleri, gerekli eğitim süreçleri ve şirket faaliyetlerinin denetlenmesi gibi konularda da önemli adımlar atılması planlanıyor.
YÖNETİCİLER İÇİN YENİ KRİTERLER YOLDA
Yönetici ve çalışanların yeterlilikleri de bu yeni düzenlemeyle sıkı kurallar altına alınacak. Yönetim pozisyonlarında veya hizmet alanlarında görev almak isteyen kişilerin belirli eğitimleri tamamlamış olması ve belirlenen niteliklere sahip olmaları gerekecek.
AĞIR YAPTIRIMLAR GETİRİLİYOR
Düzenlemeye göre, belirlenen kriterlere uymayan site yönetim şirketlerine ağır yaptırımlar uygulanacak. Kural dışı çalışan şirketler çeşitli derecelerde cezalarla karşı karşıya kalabilecek, hatta faaliyet yasakları gündeme gelebilecek. Bu ağır yaptırımlar sayesinde, kat maliklerinin daha güvenilir ve şeffaf bir yönetim hizmeti alması sağlanacak.