Apartman ve Sitelerde Yeni Dönem: Uymayanlar Yandı!

AÇIK BİR ŞEKİLDE SUNULMASI GEREKİYOR

Bakanlığın hazırladığı yönetmelikte öne çıkan en önemli maddelerden biri, mali şeffaflık olacak. Artık yönetim şirketleri, kat maliklerine tüm gelir-gider bilgilerini açık bir şekilde sunmak zorunda kalacak. Bu doğrultuda, bakanlık tarafından standart prosedürler belirlenecek ve kat malikleri için yönetimlerin harcamaları daha erişilebilir hale getirilecek.

ÇALIŞTAYDA DÜZENLEMENİN DETAYLARI NETLEŞTİRİLDİ

Kat Mülkiyeti Kanunu'na yönelik mevzuat değişikliklerini hazırlamak amacıyla 23 Ekim’de düzenlenen çalıştayda, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katkıları alındı. Bu çalıştayda sunulan görüş ve öneriler doğrultusunda yeni düzenlemenin detayları şekillendi. Yenilikler arasında, yönetim hizmetlerinin sınıflandırılması, yetkilendirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik detaylar da yer alıyor. Ayrıca, yönetim şirketlerinde çalışanların nitelikleri, gerekli eğitim süreçleri ve şirket faaliyetlerinin denetlenmesi gibi konularda da önemli adımlar atılması planlanıyor.