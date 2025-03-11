Apartman ve Siteler için Zorunluluk Kalktı! Elektrikli Arabası Olanlar Dikkat: Yarısından Fazlası Oy Verirse...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan elektrikli araç sarj cihazlarına ilişkin önemli bir karara imza atıldıç Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile apartmanlar ve siteler için şarj ünitesi kurulumu konusunda ruhsat alma zorunluluğu kaldırıldı.

Apartman ve Siteler için Zorunluluk Kalktı! Elektrikli Arabası Olanlar Dikkat: Yarısından Fazlası Oy Verirse...

Geçen yıl, bakanlık valiliklere ortak kullanım alanlarında şarj cihazı kurulumunu kolaylaştıran düzenlemeler içeren bir yazı göndermişti. Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile ise, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yeniden düzenlemeye gidildi. Böylece ortak alanlarda şarj cihazı kurulumunda yapı ruhsatına gerek olmadığı resmileşmiş oldu.

Apartman ve Siteler için Zorunluluk Kalktı! Elektrikli Arabası Olanlar Dikkat: Yarısından Fazlası Oy Verirse... - Resim : 1

YARISINDAN FAZLASI ONAY VERİRSE YETERLİ SAYILACAK

Bu düzenleme ile apartman ve sitelerde şarj cihazı kurulumu önemli ölçüde kolaylaşacak. Artık, cihaz kurulumu için kat maliklerinin 4/5'inin değil, yarısından fazlasının onayı alınması yeterli olacak.

MÜSTAKİL EVLERDE KURULUM TAMAMEN SERBEST

Kendine ait park alanı bulunan ev sahiplerinin şarj cihazı kurulumları ise diğer alanları etkilemiyorsa tamamen kendi tasarrufunda olacak. Bakanlık yetkilileri, evde şarjın sıradan bir prizle bile mümkün olduğunu ve her araç sahibine 22 kW güç tahsis edilmesine gerek olmadığını dile getiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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