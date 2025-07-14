Apartmanda Oturanlar Diken Üstünde, Araç Sahipleri Ayaklandı! Bu Karar Herkesi Etkiliyor

OTOPARKLARDA ŞARJ SORUNU KAPIDA

Haber Global’den Sibel Gülersöyler’in haberine göre, elektrikli araç sahipleri otoparklarda şarj istasyonu kurmak istediklerinde karşılarına hem yönetimsel hem de yasal engeller çıkıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2022 yılında yayınladığı genelgeye göre apartmanlarda şarj istasyonu kurulumu için “salt çoğunluk” yeterli sayılıyor. Ancak bu durum, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yer alan “beşte dört çoğunluk” şartıyla çeliştiği için uygulamada kafa karışıklığı yaratıyor.