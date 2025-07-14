Apartmanda Oturanlar Diken Üstünde, Araç Sahipleri Ayaklandı! Bu Karar Herkesi Etkiliyor
Elektrikli araçların sayısı hızla artarken, apartman ve sitelerde şarj krizi büyüyor. Yasal belirsizlikler nedeniyle uzatma kablosuyla araç şarj edenler hem güvenliği tehlikeye atıyor hem de komşular arasında gerginliğe neden oluyor.
Kaynak: Haber Global
Türkiye’de hızla artan elektrikli araç sayısı, apartman ve sitelerde yeni sorunları beraberinde getiriyor. Şarj istasyonu kurulumundaki hukuki belirsizlikler nedeniyle bazı sürücüler evlerinden otoparka uzatma kablosu çekerek aracını şarj etmeye çalışıyor. Bu durum hem güvenlik riski doğuruyor hem de komşular arasında tartışmalara yol açıyor.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YENİ DÖNEM, ESKİ YAPILARDA YENİ SORUNLAR
Türkiye'de bugün itibarıyla 400 bini aşkın elektrikli araç bulunuyor. Bu sayının 2035 yılına kadar 4 milyonu aşması beklenirken, şehir yaşamı bu dönüşüme ayak uydurmaya çalışıyor. Ancak özellikle apartman ve site otoparklarında, araçların şarj edilmesiyle ilgili altyapı eksikliği ve hukuki boşluklar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşanıyor.
OTOPARKLARDA ŞARJ SORUNU KAPIDA
Haber Global’den Sibel Gülersöyler’in haberine göre, elektrikli araç sahipleri otoparklarda şarj istasyonu kurmak istediklerinde karşılarına hem yönetimsel hem de yasal engeller çıkıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2022 yılında yayınladığı genelgeye göre apartmanlarda şarj istasyonu kurulumu için “salt çoğunluk” yeterli sayılıyor. Ancak bu durum, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yer alan “beşte dört çoğunluk” şartıyla çeliştiği için uygulamada kafa karışıklığı yaratıyor.
UZATMA KABLOSUYLA ŞARJ EDİYORLAR, RİSK KATLANIYOR
Net bir çözüm bulunamadığı için bazı araç sahipleri geçici yöntemlere başvuruyor. Evlerindeki prizlerden otoparka kadar uzatma kablosu çekerek araçlarını şarj etmeye çalışan kullanıcılar, ciddi güvenlik sorunlarına neden olabiliyor. Yanlış ekipman kullanımı, kablolarda aşırı ısınma ve elektrik yüklenmeleri yangın riskini artırırken, ortak alanlarda bu tür bireysel çözümler site sakinleri arasında tartışmalara da yol açıyor.
YANGIN VE HUKUKİ RİSKLER BİRLİKTE GELİYOR
Elektrikli araçların yanlış yöntemlerle şarj edilmesi yalnızca teknik açıdan değil, hukuki yönden de sorun yaratıyor. İzin alınmadan ortak alanlarda elektrik kullanılması, apartman yönetimiyle bireyler arasında gerilim yaratıyor. Elektrik Mühendisleri Odası gibi uzman kuruluşlar ise bu tür bireysel girişimlerin hem elektrik sistemine zarar verebileceği hem de yangın riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor.