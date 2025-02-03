ANZ Açıkladı: Yeni Gümrük Vergileri Enflasyona Böyle Etki Edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı yeni gümrük tarifelerinin ülke ekonomisine etkisi ANZ ekonomistleri tarafından hesaplandı. Bu kapsamda enflasyona etkinin doğrudan yüzde 0,2 - 0,3 oranında artırması bekleniyor.

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ANZ Açıkladı: Yeni Gümrük Vergileri Enflasyona Böyle Etki Edecek

ANZ Research G3 Economics Başkanı Brian Martin bir notunda, ABD'nin şimdiye kadar açıkladığı gümrük tarifelerinin tüketici fiyatları üzerindeki doğrudan etkisinin muhtemelen yüzde 0,2-0,3 aralığında olacağını belirtti.

Martin'e göre gümrük tarifeleri tüketim mallarına kıyasla çok daha geniş kapsamlı olarak uygulanıyor ve bu da tarifelerin tüketici fiyatları enflasyonu üzerindeki doğrudan etkisinin kısa vadede daha küçük olacağı anlamına geliyor.,

ANZ Açıkladı: Yeni Gümrük Vergileri Enflasyona Böyle Etki Edecek - Resim : 1

PİYASALARDA OYNAKLIK VURGUSU

Martin, Trump'ın gümrük tarifelerini hükümetin gelecekte iç vergileri azaltmasına yardımcı olabilecek uygun bir gelir kaynağı olarak gördüğünü, ABD dolarının yüzde 10 değer kazanmasının enflasyonu yüzde 0,3-yüzde 0,7 oranında düşürebileceğini de belirtti.

ANZ, tarifelerin ABD ithalatının yüzde 40'ından fazlasını ve GSYH'nin yüzde 5'ine yakınını etkileyerek, efektif ortalama tarife oranını yaklaşık yüzde 3'ten yaklaşık yüzde 11'e çıkaracağını belirtti.

ANZ, Fed model parametrelerini kullanarak, tarifelerin ABD GSYİH'sini yüzde 1,2 düşürebileceğini ve eşdeğer büyüklükte misilleme varsayıldığında PCE enflasyonuna yüzde 0,7 ekleyebileceğini ekledi.

ANZ, tarifelerin olası süresi, tepkisi, büyüme ve enflasyon etkileri hakkında böylesine büyük bir belirsizlik varken, önümüzdeki hafta kesin görünen tek şeyin tahvil, döviz ve hisse senetlerindeki piyasa oynaklığı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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