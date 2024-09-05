Antioksidan Deposu Olarak Biliniyor: Hasadı Başladı, 200 Liradan Satılıyor

Türkiye'nin dört bir yanında yetişen bu antioksidan zengini meyvenin hasadı, Hatay'ın Belen ilçesinde başladı. Çiftçi Abdulkerim Kahlar'ın Benlidere Mahallesi'ndeki tarlasında gerçekleştirilen hasatta, alıçlar özenle toplandı ve sandıklara yerleştirildikten sonra kamyonetlere taşındı. Kilogramı 200 liradan satılan alıçlar, ilçe haline götürüldü.

Hasat törenine Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Gül ve İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen de katılarak çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Belediye Başkanı Gül, alıç üretiminin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını vurguladı. Çiftçi Kahlar ise meyvelerin tat ve aromasından memnuniyetini ifade etti.