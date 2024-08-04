Antalya'ya Havadan Turist Yağdı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm cenneti Antalya'da günlük turist rekorunun kırıldığını açıkladı. Bakan Ersoy, “Dün gelen turist sayısının 104 bini aşmasıyla tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekorunu kırdık” açıklaması yaptı.

Antalya'ya Havadan Turist Yağdı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya'nın ağustos ayının ilk üç gününde yaklaşık 280 bin turisti ağırladığını açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 10'luk artış olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un açıklaması şöyle:

"Antalya Havalimanı ziyaretçi rekoru kırdı. Tarih, doğa ve kültürün mükemmel buluşma noktası Antalya'mıza dün gelen turist sayısının 104 bini aşmasıyla tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekorunu kırdık.

Yalnızca muhteşem plajlarıyla değil, aynı zamanda zengin tarihî, büyüleyici doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla da turistlerin gözdesi olan Antalya'da ağustos ayının ilk 3 gününde ise yaklaşık 280 bin turist ağırladık.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösteren bu muhteşem başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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