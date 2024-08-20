Antalya’da Sabahın İlk Saatlerinde Kaliteli Hasadı Başladı: 8 Tanesi 1 Kilo, Fiyatı 100 TL

Antalya'nın İbradı ilçesinin 800 rakımlı Ürünlü Mahallesi'nde yetişen siyah incirin hasat dönemi başladı. İncir hasadı yaklaşık 45 gün sürecek.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte incir bahçelerine giden üreticiler olgunlaşmaya başlayan incirleri tek tek dalından kopartıyor. Tarlada seçilen incirler boylarına göre ayrılıyor ve satışa sunulmak üzere Antalya haline gönderiliyor. İncirin bahçeden çıkış fiyatı ise kalitesine göre 80 ile 100 TL arasında değişiyor.

İncir üreticisi Mesut Şanlı, 2024 Bursa siyah incir hasatına başladıklarını söyledi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle geçen yıla göre bu rekoltede biraz artış olduğunu söyleyen Şanlı, "Bu yıl ağaçlarımızın budama mevsimiydi. Bu yıl sert budama yaptık. Yağan dolu nedeniyle bahçemizin bir bölümünü dolu vurdu. Fakat sonradan kurak gidince sıcaklardan dolayı incirlerimizin bir bölümü döküldü. Hasatta biraz düşüş oldu. Ağaçlarda incir seyrek olmasından dolayı ise incirde bu yıl kalite geçen yıla göre daha yüksek oldu. Köyde dolu vurmayan bazı bahçelerde ise rekoltede yüzde 10 gibi bir artış oldu" dedi.



Kaynak: İHA