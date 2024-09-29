Antalya'da Meşhur Hasat Sona Erdi: Kilosu 100 Liradan Satılıyor
Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ürünlü köyünde yetiştirilen meşhur siyah incirlerin hasadı bu yıl sona erdi. İncirler, özenle sınıflandırılarak 5 farklı boyutta tüketicilere sunulurken, kilogram fiyatı 80 ile 100 lira arasında değişti.
Kaynak: İHA
İbradı'nın doğal güzellikleri arasında yer alan Ürünlü köyü, bu yıl yaklaşık 50 ton siyah incir hasadı gerçekleştirdi. 45 günlük bir hasat sezonunun ardından, toplanan incirler yüksek fiyatlarla pazara sunuldu.
Geçtiğimiz yıla oranla rekoltenin düştüğünü belirten üretici Şenol Yavuz, "Bu yıl bahçelerimizde budama dönemi geçirdik. İncir ağaçlarını sert bir şekilde budadık. Bu nedenle, geçen yıla göre hasat miktarımız yarı yarıya düştü. Ancak incirlerimizin kalitesi çok daha yüksek oldu. Önümüzdeki yıl daha iyi ürünler almayı bekliyorum" dedi.
Hasat sürecinin yaklaşık 45 gün sürdüğünü ifade eden üretici Mesut Şanlı ise, "Ağaçları sert budadığımız için rekoltede bir düşüş yaşandı. Ancak bu durum bekleniyordu. Geçen yıl 15 ton civarında ürün alırken, bu yıl 8 ton civarında incir topladık. Gelecek yıl için yüzde yüz rekolte bekliyoruz. Hasat sürecinde pazarlama sorunumuz olmadı; ürünlerimizi hızlı bir şekilde Antalya’daki dükkanımıza götürdük" şeklinde konuştu.
İncirlerin sıcaktan zarar görmemesi için sabah erken saatlerde toplanmaya başlandığını vurgulayan Şanlı, "240 adet incir ağacımız mevcut. Ürünlü'de Bursa siyah inciri giderek yaygınlaşıyor. Köyümüzün rakımı 800 metre olduğu için nektar kalitesi çok yüksek. Ürünlerimizi tamamen organik olarak yetiştiriyoruz; zirai gübre kullanmıyoruz, doğal hayvan gübresiyle ağaçlarımızı besliyoruz. Bu yıl 7-8 tane incirin bir kilogram gelmesi, kalitenin yüksek olduğunu gösteriyor. Seneye daha iyi bir ürün almayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.