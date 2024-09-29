Antalya'da Meşhur Hasat Sona Erdi: Kilosu 100 Liradan Satılıyor

Hasat sürecinin yaklaşık 45 gün sürdüğünü ifade eden üretici Mesut Şanlı ise, "Ağaçları sert budadığımız için rekoltede bir düşüş yaşandı. Ancak bu durum bekleniyordu. Geçen yıl 15 ton civarında ürün alırken, bu yıl 8 ton civarında incir topladık. Gelecek yıl için yüzde yüz rekolte bekliyoruz. Hasat sürecinde pazarlama sorunumuz olmadı; ürünlerimizi hızlı bir şekilde Antalya’daki dükkanımıza götürdük" şeklinde konuştu.