Antalya'da Hasat Bitti: Kilosu 100 Liraya Satılıyor, Duyan Akın Ediyor

HASAT MİKTARI DÜŞTÜ, KALİTE ARTTI

Üretici Şenol Yavuz, bu yıl bahçelerde budama döneminin geçirildiğini ve incir ağaçlarının sert bir şekilde budandığını belirterek, "Bu nedenle geçen yıla göre hasat miktarımız yarı yarıya düştü. Ancak incirlerimizin kalitesi çok daha yüksek oldu. Önümüzdeki yıl daha iyi ürünler almayı bekliyorum" dedi.