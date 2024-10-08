Antalya'da Hasat Bitti: Kilosu 100 Liraya Satılıyor, Duyan Akın Ediyor
Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ürünlü köyünde yetiştirilen ünlü siyah incirlerin hasadı sona erdi. İncirler, titizlikle sınıflandırılarak 5 farklı boyutta tüketicilere sunulurken, kilogram fiyatı 80 ile 100 lira arasında değişiyor.
Kaynak: İHA
Bu yıl Ürünlü köyünde yaklaşık 50 ton siyah incir hasat edildi. Hasat süreci yaklaşık 45 gün sürdü ve toplanan incirler yüksek fiyatlarla pazara sunuldu. Ancak, geçtiğimiz yıla oranla rekoltenin düştüğü bildirildi.
HASAT MİKTARI DÜŞTÜ, KALİTE ARTTI
Üretici Şenol Yavuz, bu yıl bahçelerde budama döneminin geçirildiğini ve incir ağaçlarının sert bir şekilde budandığını belirterek, "Bu nedenle geçen yıla göre hasat miktarımız yarı yarıya düştü. Ancak incirlerimizin kalitesi çok daha yüksek oldu. Önümüzdeki yıl daha iyi ürünler almayı bekliyorum" dedi.
8 TON ÜRÜN TOPLANDI
Başka bir üretici Mesut Şanlı ise, rekoltedeki düşüşün beklenen bir durum olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl 15 ton civarında ürün alırken, bu yıl 8 ton civarında incir topladık. Gelecek yıl için yüzde yüz rekolte bekliyoruz. Hasat sürecinde pazarlama sorunumuz olmadı; ürünlerimizi hızlı bir şekilde Antalya’daki dükkanımıza götürdük" diye konuştu.
240 AĞAÇTAN HASAT EDİLDİ
İncirlerin sıcak havadan etkilenmemesi için sabah erken saatlerde toplandığını vurgulayan Şanlı, "240 adet incir ağacımız mevcut. Ürünlü'de Bursa siyah inciri giderek yaygınlaşıyor. Köyümüzün rakımı 800 metre olduğu için nektar kalitesi çok yüksek. Ürünlerimizi tamamen organik olarak yetiştiriyoruz; zirai gübre kullanmıyoruz, doğal hayvan gübresiyle ağaçlarımızı besliyoruz. Bu yıl 7-8 tane incirin bir kilogram gelmesi, kalitenin yüksek olduğunu gösteriyor. Seneye daha iyi bir ürün almayı umuyoruz" şeklinde görüş bildirdi.