Antalya'da Ekim Ayında Rekor Bekleniyor

Antalya, bu yıl eylül ayının ilk haftası itibarıyla 12 milyon turist sayısına ulaştı. Akdeniz'in önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da, 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 11 milyon 731 bin 937 ziyaretçi ağırlanarak yeni bir rekor kırıldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,28'lik bir artış anlamına geliyor.

Bu dönemde en fazla ziyaretçi Rusya'dan geldi; 2 milyon 641 bin 849 kişi ile Rusya ilk sırada yer aldı. Almanya, 2 milyon 235 bin 311 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere ise 1 milyon 109 bin 997 turist ile üçüncü sırada bulundu. Ağustos ayında ise Antalya, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,65 artışla 2 milyon 673 bin 736 turiste ev sahipliği yaptı. Ağustosta en fazla ziyaretçi Rusya'dan (601 bin 533), Almanya'dan (465 bin 72) ve İngiltere'den (235 bin 641) geldi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, eylül ayının ilk haftası itibarıyla Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 12 milyona ulaştığını bildirdi. Kavaloğlu, geçen yıla göre yüzde 8'lik bir artış olduğunu belirterek, konaklama sürelerinin bir gün kadar düştüğüne dikkat çekti. Bu durumun otel doluluklarını olumsuz etkilediğini ifade eden Kavaloğlu, zor bir dönem geçirdiklerini ancak genel olarak sezonu başarılı bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

EYLÜL AYINDA ORTALAMA 76 BİN TURİST BEKLENİYOR

Kavaloğlu, eylül ayında ortalama 76 bin turistin gelmesini beklediklerini ve ekim ayından umutlu olduklarını belirtti. Avrupa'nın güz tatili dönemi ve çeşitli etkinlikler nedeniyle ekim ayında yüksek bir turist yoğunluğu yaşanacağını öngördü. Ekim ayının temmuz ve ağustos dönemine göre daha uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunduğunu ve iklim şartlarının da turizm sezonunu kasım sonuna kadar uzatabileceğini vurguladı. Ayrıca, Antalya'da yapılacak çeşitli etkinliklerin, özellikle gastronomi ve kültür festivallerinin, turizmi çeşitlendirme açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kavaloğlu, Antalya'nın dünya turizminde önemli bir yere sahip olduğunu ve bu yıl 16 milyon 600 bin turist hedeflediklerini, transit yolcularla birlikte toplamda 17 milyonu geçeceklerini belirtti. Ayrıca, bazı maliyetlerin yükselmesinin otelciliğin karlılığını etkilediğini, sürdürülebilirlik konusuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA