Antalya Nisan’da Rekor Kırdı: 1,2 Milyon Turist ile Düşüşü Telafi Etti

Antalya, 2025 yılının ilk üç ayında turizmde zor bir dönem geçirse de nisan ayı rekoruyla toparlanma sinyali verdi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu’nun “en zor kış dönemi” olarak nitelendirdiği ocak-mart döneminde, geçen yıla göre yüzde 20’lik düşüşle sadece 855 bin turist ağırlayan kent, nisan ayında 1 milyon 209 bin 492 ziyaretçiyle tüm zamanların nisan rekorunu kırdı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, nisan ayında Antalya’ya gelen turist sayısı, rekor yıl olan 2024’ün nisan ayına (1 milyon 61 bin) kıyasla yüzde 14 artarak tarihi bir başarıya ulaştı. Böylece 2025’in ilk dört ayında kente gelen toplam turist sayısı 2 milyon 64 bin 921’e ulaşarak, 2024’ün aynı dönemindeki 2 milyon 66 bin 964 rakamıyla neredeyse eşitlendi.

ALMANLAR ZİRVEDE, RUSLAR GERİLEDİ

Nisan ayında milliyetlere göre turist dağılımında Almanlar, yüzde 32’lik artış ve 343 bin ziyaretçiyle ilk sırayı aldı. Alman turistlerin toplam payı yüzde 30’u geçti. İkinci sıradaki Rusya Federasyonu’ndan ise yüzde 7’lik düşüşle 180 bin 418 turist geldi, payları yüzde 16’da kaldı. İngiltere, yüzde 18’lik artışla 167 bin 145 turistle üçüncü, Hollanda yüzde 17 artışla 89 bin 456 turistle dördüncü, Polonya ise yüzde 9 artışla 73 bin 686 turistle beşinci oldu.

Ocak-nisan döneminde ise toplam turist sayısında Almanlar 530 bin 996 ziyaretçiyle liderliğini korudu. Onları 317 bin 584 turistle Rusya, 334 bin 290 turistle İngiltere, 111 bin 173 turistle Polonya ve 102 bin 283 turistle Hollanda izledi.

Antalya, nisan ayındaki bu rekorla turizmde toparlanma sürecine girerken, sektör temsilcileri yaz sezonu için umutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: DHA