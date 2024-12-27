Antalya, Bodrum ve Çeşme'yi Solladı: Gidenler Dönmek İstemiyor, Çok Daha Ucuz

GİDEN GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR

Ayaş, diğer popüler tatil beldelerine göre daha uygun fiyatlı konaklama ve yeme içme seçenekleri sunuyor. Kalabalıktan uzak, huzurlu bir tatil arayanlar için Ayaş ideal bir seçenek.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle de öne çıkan Ayaş, antik dönemlere ait kalıntılar, tarihi kiliseler ve doğal koylar, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Mersin'e sadece 75 kilometre uzaklıkta olan Ayaş'a ulaşım da oldukça kolay.





