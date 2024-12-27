Antalya, Bodrum ve Çeşme'yi Solladı: Gidenler Dönmek İstemiyor, Çok Daha Ucuz
Antalya, Bodrum ve Çeşme'yi solladı, turistlerin yeni gözdesi belli oldu. Son yıllarda Türkiye'nin en çok tercih edilen tatil şehirlerinden biri haline geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
TL'nin değer kaybetmesiyle birlikte Türkiye, turistlerin gözdesi haline geldi. Ancak bu sefer turistler, kalabalık turistik merkezler yerine daha sakin ve uygun fiyatlı alternatifler arıyor. İşte bu noktada, Mersin'in gizli kalmış cenneti Ayaş öne çıkıyor. Son yıllarda Mersin, Türkiye'nin en çok tercih edilen tatil şehirlerinden biri haline geldi. Özellikle Ayaş ilçesi, sakin atmosferi, temiz plajları ve uygun fiyatlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.
GİDEN GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR
Ayaş, diğer popüler tatil beldelerine göre daha uygun fiyatlı konaklama ve yeme içme seçenekleri sunuyor. Kalabalıktan uzak, huzurlu bir tatil arayanlar için Ayaş ideal bir seçenek.
Tarihi ve doğal güzellikleriyle de öne çıkan Ayaş, antik dönemlere ait kalıntılar, tarihi kiliseler ve doğal koylar, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Mersin'e sadece 75 kilometre uzaklıkta olan Ayaş'a ulaşım da oldukça kolay.
AYAŞ'TA NE YAPILIR?
Tarihi Yerleri Keşfet: Antik kalıntıları ve tarihi yapıları ziyaret edebilirsiniz.
Doğa Yürüyüşleri: Eşsiz doğa manzaraları eşliğinde yürüyüş yapabilirsiniz.
Kamp: Doğayla iç içe kamp yaparak huzurlu bir tatil geçirebilirsiniz.
Su Sporları: Denizde çeşitli su sporları yapabilirsiniz.