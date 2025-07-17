Annesinin Hediyesiyle Zengin Oldu: 17 Yaşında Ayda 800 Bin TL Kazanıyor, Paraya Para Demiyor
İngiltere’de yaşayan 17 yaşındaki Caelan McDonald, annesinden aldığı yılbaşı hediyesiyle başladığı hobisini kısa sürede karlı bir işe dönüştürdü. Bugün sosyal medya sayesinde adını duyuran genç girişimci, ayda ortalama 20 bin dolar (yaklaşık 800 bin TL) kazanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İki yıl önce annesi Karen Newsham, Caelan McDonald'a uzun süredir hayalini kurduğu dijital çizim ve kesim cihazını hediye etti. Başlangıçta sadece eğlence için kendi tasarladığı çıkartmalar ve baskılarla uğraşan McDonald, ürünlerini sosyal medyada paylaşmaya başladıktan sonra dikkat çekti. Takipçilerinden gelen taleplerle birlikte küçük çaplı hobisi birden bire iş hayatına dönüştü.
GÜNDE 16 SAAT ÇALIŞIYOR, KAZANCIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
İlk aşamada günde birkaç saat çalışarak ayda ortalama 200 ürün satan genç, siparişlere yetişemeyince daha büyük ve profesyonel cihazlara yatırım yaptı. Şimdi haftanın altı günü, günde yaklaşık 16 saat üretim yapan McDonald, yoğun çalışmasının karşılığını da fazlasıyla alıyor. Aylık ortalama geliri 800 bin TL’yi bulan genç, başarı hikayesiyle dikkat çekiyor.
"HAYATIMDAKİ EN DOĞRU KARARDI"
McDonald, "Başta yalnızca keyif almak için başladım ama iş öyle bir noktaya geldi ki artık tamamen siparişlere odaklanmak zorundayım. Hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biriydi" ifadelerini kullandı.
"İŞİNİ TUTKUYLA YAPIYOR"
Oğlunun eğitiminden geri kalmasından başta endişe duyan anne Karen Newsham ise şimdi onunla gurur duyduğunu söylüyor:
"Okula adapte olmakta zorlanıyordu. Ama bu hobisi sayesinde hem mutlu oldu hem de başarılı bir girişimciye dönüştü. Müşteri ilişkilerinde çok başarılı ve işini tutkuyla yapıyor. Artık yolunu kendi çiziyor."