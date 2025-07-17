Annesinin Hediyesiyle Zengin Oldu: 17 Yaşında Ayda 800 Bin TL Kazanıyor, Paraya Para Demiyor

"İŞİNİ TUTKUYLA YAPIYOR"

Oğlunun eğitiminden geri kalmasından başta endişe duyan anne Karen Newsham ise şimdi onunla gurur duyduğunu söylüyor:

"Okula adapte olmakta zorlanıyordu. Ama bu hobisi sayesinde hem mutlu oldu hem de başarılı bir girişimciye dönüştü. Müşteri ilişkilerinde çok başarılı ve işini tutkuyla yapıyor. Artık yolunu kendi çiziyor."