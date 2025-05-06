Anneler Günü Öncesi Fiyatlar Uçtu: 5 TL’ye Alıp, 100 TL’ye Satıyorlar! Aradaki 20 Kat Fiyat Farkı Dudak Uçuklattı
Anneler Günü öncesi Adana’da dalında 5 TL’ye satılan güllerin, çiçekçilerde ve internet sitelerinde tanesi 100 TL’ye kadar çıkmasına üreticiler tepki gösterdi. Artan maliyetler ve ithal ürünler nedeniyle yerli üretici zor günler geçiriyor.
Kaynak: İHA
11 Mayıs Anneler Günü yaklaşırken gül satışlarında yaşanan 20 katlık fiyat farkı dikkat çekti. Türkiye’nin önemli gül üretim merkezlerinden Adana’da dalında 5 TL’ye alıcı bulan yerli güller, çiçekçilerde ve online platformlarda tanesi 100 TL’satılıyor. Artan maliyetler ve ithal ürünler nedeniyle zor günler geçiren üreticiler, ithalat baskısının azaltılması için adım atılmasını istiyor.
5 TL'YE ALIP 100 TL'YE SATIYORLAR
Adana’da sabahın erken saatlerinde seralara giren tarım işçileri, Anneler Günü’ne yetişmesi için hummalı şekilde gül hasadını sürdürüyor. Kesilen güller dikenlerinden ayıklanıp paketlenerek Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.
Dönüme ortalama 6-7 bin gül alan üreticiler, verimden oldukça memnun ancak Anneler Günü için Hollanda'dan ithal edilen güller bahane edilerek üreticilerde fiyatların düşük seyrettiği ifade edildi. Üreticinin elinde 5 TL’ye satılan bu güller, kentteki çiçekçilerde ve popüler çiçek sitelerinde tanesi 80-100 TL arasında değişen fiyatlarla müşteriye ulaşıyor.
İNTERNETTE 11 GÜL 999 TL'YE SATILIYOR
Online satış platformlarında ise fiyatlar daha da çarpıcı. Bir sitede 11 adet kırmızı gül, Anneler Günü’ne özel yüzde 20 indirimle 799 TL’den satışa sunuluyor. Normal satış fiyatı ise 999 TL. Üreticiler bu fiyat farkına tepkili.
GÜL BU YIL MALİYETİ KARŞILAMIYOR
Gül üreticisi Ogün Sever Okur, bu yıl hasat yapmamayı tercih ettiklerini belirterek, "Biz bu sene hasat etmeyeceğiz ve gülleri Anneler Günü'nde annelere hediye edeceğiz. Hollanda'dan ithal edilen güller nedeniyle bizim fiyatlar düştü. Şu anda fiyatlar dalında 5 lira. Geçen sene de bu fiyat 5 liraydı ama bu sene maliyetler çok yüksek. Maliyetleri kurtarmıyor" dedi.
"DIŞARIDA TANESİ 100 TL'YE SATILIYOR"
Bir başka üretici Ersen Okur da ithalatın yerli üretimi zora soktuğunu belirtti. Okur, "Dönüme şu anda 500-600 demet yani 6-7 bin adet gül alıyoruz. Ancak ithal gül nedeniyle fiyatlar çok düşük. Şu anda dalında gül 5 lira.
Bizler üretici olarak devletimiz nasıl karpuz ve muzda ithalin önüne geçtiyse gülde de ithalin önüne geçmesini istiyoruz. Gülcüler şu anda dışarıda tanesi 100 liradan satıyor" açıklamasında bulundu.