Anneler Günü Öncesi Fiyatlar Uçtu: 5 TL’ye Alıp, 100 TL’ye Satıyorlar! Aradaki 20 Kat Fiyat Farkı Dudak Uçuklattı

GÜL BU YIL MALİYETİ KARŞILAMIYOR

Gül üreticisi Ogün Sever Okur, bu yıl hasat yapmamayı tercih ettiklerini belirterek, "Biz bu sene hasat etmeyeceğiz ve gülleri Anneler Günü'nde annelere hediye edeceğiz. Hollanda'dan ithal edilen güller nedeniyle bizim fiyatlar düştü. Şu anda fiyatlar dalında 5 lira. Geçen sene de bu fiyat 5 liraydı ama bu sene maliyetler çok yüksek. Maliyetleri kurtarmıyor" dedi.