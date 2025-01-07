Anne-Babalar Kara Kara Düşünüyor... Bebek Bezine Büyük Zam

Türkiye'de hayat pahalılığının katlanmasına karşın asgari ücrete yalnızca yüzde 30 zam yapılmasıyla, 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücret, 21 bin lira olan açlık sınırıyla neredeyse denk hale geldi. Tüm kalemlerde yaşanan fiyat pahalılığı bebek bakım masraflarına da yansıdı. En temel ihtiyaçlardan olan bebek bezinin fiyatı 9 ayda yüzde 48, bebek bisküvisi fiyatları yüzde 40, emzik fiyatları ise yüzde 77 artış yaşadı.

'BEBEKLER YOKSULLUK İÇİNDE DOĞUYOR'

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Bebekler yoksulluk içinde doğuyor" vurgusu yaparak, "Anne babalar çocuklarına bebek bezi bile alamıyor. Aileler sağlıklı beslenecek gıdaları çocuklarına yediremiyor. Bebeklerin içeceği süt mart ayında 35 liraydı, yüzde 51 artarak aralık ayında 53 lira oldu. 100 lira olan bebek bisküvisi aralıkta yüzde 40 artarak 140 lira oldu. 600 lira olan 156’lı bebek bezi aralık fiyatı 888 liraya çıktı, yüzde 48 zamlandı" diye konuştu.

BEBEK BEZLERİNDEN KDV ALINMAMASI TEKLİFİ

Zorunlu ihtiyaç olduğu gerekçesiyle bebek bezlerinden alınan Katma Değer Vergisi oranı ile ilgili TBMM’ye yasa teklifi sunulmuştu. Ancak Katma Değer Vergisi oranının yüzde 10’dan yüzde 1 indirilmesinin talep edildiği yasa teklifi bir türlü gündeme alınmamıştı.

Kaynak: ANKA