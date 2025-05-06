Anne Babalar Dikkat! Popüler Bebek Ürünü Yasaklandı, Ciddi Tehlike Ortaya Çıktı

BOĞULMA TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKTI

Geri çağırma kararı, "Ergee" markasına ait ahşap diş kaşıyıcısında yapılan güvenlik testlerinin ardından geldi. İncelemelerde ürünün kolaylıkla parçalanabildiği ve kopan parçaların bebekler tarafından yutulma ihtimalinin yüksek olduğu ortaya çıktı. Bu durumun ciddi boğulma vakalarına neden olabileceği bildirildi.