Anne Babalar Dikkat! Popüler Bebek Ürünü Yasaklandı, Ciddi Tehlike Ortaya Çıktı
ABD’de bebekler için üretilen popüler bir diş kaşıyıcısı, boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor. Yetkililer, ürünün derhal iade edilmesi ve kesinlikle kullanılmaması konusunda aileleri uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın şekilde kullanılan bir bebek ürününe dair endişe verici bir uyarı yapıldı. Yetkililer, bebek sağlığını tehdit eden riskler nedeniyle söz konusu ürünün acil olarak piyasadan çekildiğini ve ebeveynlerin kullanımına kesinlikle son vermesi gerektiğini açıkladı.
BOĞULMA TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKTI
Geri çağırma kararı, "Ergee" markasına ait ahşap diş kaşıyıcısında yapılan güvenlik testlerinin ardından geldi. İncelemelerde ürünün kolaylıkla parçalanabildiği ve kopan parçaların bebekler tarafından yutulma ihtimalinin yüksek olduğu ortaya çıktı. Bu durumun ciddi boğulma vakalarına neden olabileceği bildirildi.
HEMEN İADE EDİN
Amerikalı yetkililer, ürünü kullanan aileleri acil olarak uyardı. Diş kaşıyıcısının kesinlikle kullanılmaması ve satın alındığı mağazalara veya satış noktalarına en kısa sürede iade edilmesi istendi.