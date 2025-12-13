Ankara'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam

Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı. Oy çokluğuyla alınan kararla, 26 lira olan tam bilet ücreti, 35 liraya yükseltildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde alınan kararla yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı.

Belediye Meclis Konferans Salonu'nda, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapılan aralık ayı üçüncü birleşiminde, önceki toplantının tutanak özeti oylatılarak, gündem maddeleri okundu. Toplantıda, 13. gündem maddesi olan "Yolcu taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu" oylamaya sunuldu.

TAM BİLET ÜCRETİ 35 LİRA OLDU

Oy çokluğuyla alınan kararla, başkentte yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte 26 lira olan tam bilet ücreti, 35 liraya yükseltildi, öğrenci abonmanı 450 TL olarak güncellendi.

Sabah saatlerinde işe ve okula giden vatandaşlar için uygulanan indirimli tarifede de değişikliğe gidildi. Daha önce 06.00–06.45 arasında geçerli olan indirim, 06.00–07.00 saatleri arasına genişletildi. Bu saatlerde tam bilet ücretinden 10 TL daha düşük ücret uygulanacak. Hâlihazırda bu tarifeden aylık ortalama 225 bin yolcu yararlanıyor.

Kaynak: ANKA

