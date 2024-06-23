Ankara’da önemli görüşme! CHP'li Karatepe, yarın Bakan Şimşek ile bir araya gelecek: Masada hangi konular var?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yarın bir araya gelecek. Görüşmede Kartepe, vergide adalet talebi, asgari ücret ve emekli maaşında iyileştirme önerilerini ifade edecek.

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Ankara’da önemli görüşme! CHP'li Karatepe, yarın Bakan Şimşek ile bir araya gelecek: Masada hangi konular var?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe yarın saat 10.00'da Hazine ve Maliye Bakanlığında, Bakan Mehmet Şimşek ile bir araya gelecek.

Karatepe görüşmede, vergide adalet talebi, asgari ücret ile en düşük emekli maaşında iyileştirme önerilerini ifade edecek. Son günlerde tartışma konusu olan ve TBMM'ye kanun teklifi olarak sunulması beklenen yeni vergi paketinin gündeme gelmesinin beklendiği görüşmede, ayrıca kamu-özel iş birliklerinin ve alım garantili projelerin bütçeye oluşturduğu yük dile getirilecek.

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İki ismin ayrıca TBMM adına hesap denetimi yapmakla sorumlu Sayıştay'ın kamu işletmelerindeki etkinliğini yeniden sağlaması konusunda da fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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CHP Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı Enflasyon Emekli maaşı Zam
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