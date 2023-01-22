Ankara'da konuşulan 'ham bilgi': İktidar emekli maaşına ve asgari ücrete ek zam yapacak, oranlar dikkat çekiyor
Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, emeklilerin maaş ve bayram ikramiyeleri ile asgari ücretle ilgili Ankara'da konuşulanları paylaştı. Buna göre AKP, seçim öncesi bir zam daha yapacak.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine beş aydan az bir süre kala AKP, çalışmalarını 'hızlandırdı.'
İktidar partisinin, şimdilik tarihi 14 Mayıs 2023 olarak öne çıkan seçimlere emekli ikramiyesini artırıp maaşlara ek zam yaparak gitmeyi planladığı ileri sürüldü.
Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, şunları kaydetti:
"Ankara'da konuşulan 'ham bilgi' şöyle: Emeklilerin halen 1100 lira olan ikramiyeleri 2 bin 500-3 bin lira aralığında bir rakama yükseltilecek.
Asgari ücrete yüzde 10, emeklilere yüzde 10-20 arasında ek zam yapılacak. Anketlerde iktidar partilerinin oy oranları düşerse zam oranları yükselebilir!