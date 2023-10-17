Ankara ve İzmir listede yok, 23 il İstanbul'u solladı: Döviz mevduatı en yüksek şehirler belli oldu

BDDK verilerine göre döviz mevduatının toplam mevduat içindeki payı en yüksek olan iller belli oldu. İzmir ve Ankara listeye giremezken, İstanbul'u 23 şehir geride bıraktı.

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Ankara ve İzmir listede yok, 23 il İstanbul'u solladı: Döviz mevduatı en yüksek şehirler belli oldu - Resim: 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre döviz mevduatının toplam mevduat içindeki payı en yüksek olan iller açıklandı.

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Ankara ve İzmir listede yok, 23 il İstanbul'u solladı: Döviz mevduatı en yüksek şehirler belli oldu - Resim: 2

Veriler kapsamında listede başı yüzde 52’yle Kırşehir çekti. Kırşehir’i yüzde 51,4’le Aksaray, yüzde 50 ile Yozgat takip etti. TL mevduat oranı en yüksek olan illerde ise ilk sırada yüzde 75,4’le Şanlıurfa gelirken, Şanlıurfa’yı yüzde 74,4’le Bitlis, yüzde 74,2’yle Ardahan takip etti.

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Ankara ve İzmir listede yok, 23 il İstanbul'u solladı: Döviz mevduatı en yüksek şehirler belli oldu - Resim: 3

Kırşehir: Yüzde 52

Aksaray: Yüzde 51.4

Yozgat: Yüzde 50

Nevşehir: Yüzde 49.2

Bayburt: Yüzde 48.4

Yalova: Yüzde 48.1

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Ankara ve İzmir listede yok, 23 il İstanbul'u solladı: Döviz mevduatı en yüksek şehirler belli oldu - Resim: 4

Kütahya: Yüzde 48.1

Karaman: Yüzde 47.8

Elazığ: Yüzde 46.2

Gümüşhane: Yüzde 46

Kocaeli: Yüzde 45

Antalya: Yüzde 45

Bingöl: Yüzde 44.9

Iğdır: Yüzde 44.9

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Ankara ve İzmir listede yok, 23 il İstanbul'u solladı: Döviz mevduatı en yüksek şehirler belli oldu - Resim: 5

Afyonkarahisar: Yüzde 44.3

Tunceli: Yüzde 44.2

Kayseri: Yüzde 44.2

Uşak: Yüzde 43.9

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Ankara ve İzmir listede yok, 23 il İstanbul'u solladı: Döviz mevduatı en yüksek şehirler belli oldu - Resim: 6

Isparta: Yüzde 43.7

Sivas: Yüzde 43.6

Konya: Yüzde 43.1

Çankırı: Yüzde 43

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Ankara ve İzmir listede yok, 23 il İstanbul'u solladı: Döviz mevduatı en yüksek şehirler belli oldu - Resim: 7

Karabük: Yüzde 42.9

İstanbul: Yüzde 42.2

Rize: Yüzde 41.7

Sakarya: Yüzde 41.4

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Ankara ve İzmir listede yok, 23 il İstanbul'u solladı: Döviz mevduatı en yüksek şehirler belli oldu - Resim: 8

Kahramanmaraş: Yüzde 41.1

Malatya: Yüzde 40.9

Bursa: Yüzde 40.5

Kırıkkale: Yüzde 40.1

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Ankara ve İzmir listede yok, 23 il İstanbul'u solladı: Döviz mevduatı en yüksek şehirler belli oldu - Resim: 9
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Ankara ve İzmir listede yok, 23 il İstanbul'u solladı: Döviz mevduatı en yüksek şehirler belli oldu - Resim: 10
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