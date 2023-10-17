Ankara ve İzmir listede yok, 23 il İstanbul'u solladı: Döviz mevduatı en yüksek şehirler belli oldu

Veriler kapsamında listede başı yüzde 52’yle Kırşehir çekti. Kırşehir’i yüzde 51,4’le Aksaray, yüzde 50 ile Yozgat takip etti. TL mevduat oranı en yüksek olan illerde ise ilk sırada yüzde 75,4’le Şanlıurfa gelirken, Şanlıurfa’yı yüzde 74,4’le Bitlis, yüzde 74,2’yle Ardahan takip etti.