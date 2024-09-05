Ani Yükselişi Yasağı Beraberinde Getirdi: Yeni Halka Arz Olmuştu, Borsa İstanbul Harekete Geçti

KREDİLİ İŞLEM YASAĞININ ANLAMI VE ÖNEMİ

Kredili işlem yasağı, yatırımcıların teminatları dışında ek kredi kullanarak işlem yapmalarını engelleyen bir düzenlemedir. Bu yasak, piyasalarda ani ve aşırı dalgalanmaların önüne geçilmesini sağlarken, yatırımcıların daha temkinli ve kontrollü işlem yapmalarını teşvik eder. Kredili işlemler, yatırımcılara daha büyük pozisyonlar açma imkanı sunarken, aynı zamanda yüksek risk barındıran bir stratejidir. Bu nedenle, belirli dönemlerde ve özellikle piyasalarda yaşanan oynaklıklar sırasında, bu tür işlemlerin sınırlandırılması, piyasa istikrarı açısından kritik bir önem taşır.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) NEDİR?

SPK tarafından uygulamaya konulan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), borsa işlemlerinde yaşanan ani fiyat dalgalanmalarına karşı bir önlem mekanizmasıdır. VBTS kapsamında, belirli bir hisse senedi üzerinde ani ve aşırı fiyat hareketleri gözlemlendiğinde, o hisseye yönelik çeşitli kısıtlamalar devreye alınabilir. Bu kısıtlamalar, kredili işlem yasağı, açığa satış yasağı gibi çeşitli tedbirlerle uygulanır. Amaç, hisse senetlerinde spekülatif hareketlerin ve ani fiyat oynamalarının önüne geçmek, piyasanın sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamaktır.