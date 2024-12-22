Anahtarı Teslim Alır Almaz Sanayinin Yolunu Tutturan Otomobiller Belli Oldu

Peugeot 308: Ülkemizde popüler olan bu model, kullanıcıların yarısından fazlasının şikayet ettiği arızalarla öne çıkıyor. En büyük sorun motor arızaları (%25,60) ve ısıtma-soğutma sistemleri (%19,32).

Arıza Puanı: 18

Audi Q5: Elektriksel sistem sorunları (%28,74) ve motor arızaları (%20,96) ile Audi Q5, kullanıcıların çoğunluğu tarafından güvenilmez olarak değerlendiriliyor.

Arıza Puanı: 18

Citroen C4 Cactus: Sıradışı tasarımına rağmen, bu modelde de aks ve süspansiyon arızaları (%24,83) yaygın. Elektriksel (%15,56) ve motor (%15,89) arızaları da önemli.

Arıza Puanı: 18

Mercedes-Benz C-Class: Elektriksel sistem sorunları (%33,07) ve ısıtma-soğutma sistem arızaları (%17,72) bu lüks modelin başlıca sorunları.

Arıza Puanı: 17