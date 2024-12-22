Anahtarı Teslim Alır Almaz Sanayinin Yolunu Tutturan Otomobiller Belli Oldu
Otomobil almayı düşünenler için yakıt tüketimi, dayanıklılık ve bakım ihtiyacı gibi faktörler önemli araştırma konuları arasında yer alıyor. Peki, hangi modeller sık sık teknik sorunlarla karşılaşıyor? İşte o araçlar:
Kaynak: Haber Merkezi
Araç almak isteyenleri 2 kez düşündürecek otomobil modelleri listelendi. Verilere göre, bu otomobiller en çok arıza çıkaran modeller arasında yer alıyor. Araç almak isteyenler için araştırma puanlamasıyla hangi modellerin ne kadar arıza çıkardığına ilişkin veriler paylaşıldı. İşte o liste…
EN ÇOK ARIZA YAPAN ARAÇLAR
Land Rover Range Rover: Lüks SUV sınıfında lider olan Range Rover, yüksek arıza oranlarıyla dikkat çekiyor. Kullanıcıların %50'den fazlası, özellikle aks ve süspansiyon sistemlerindeki (%42,20) sorunlardan şikayetçi. Elektriksel arızalar da (%20,79) önemli bir sorun kaynağı.
Arıza Puanı: 33
Nissan Qashqai (Dizel Versiyon): Dizel Qashqai, kullanıcıların %47'si tarafından arızalı olarak tanımlanıyor. Aks ve süspansiyon sorunları (%34,28) ve elektriksel sorunlar (%17,56) başı çekiyor.
Arıza Puanı: 21
Peugeot 308: Ülkemizde popüler olan bu model, kullanıcıların yarısından fazlasının şikayet ettiği arızalarla öne çıkıyor. En büyük sorun motor arızaları (%25,60) ve ısıtma-soğutma sistemleri (%19,32).
Arıza Puanı: 18
Audi Q5: Elektriksel sistem sorunları (%28,74) ve motor arızaları (%20,96) ile Audi Q5, kullanıcıların çoğunluğu tarafından güvenilmez olarak değerlendiriliyor.
Arıza Puanı: 18
Citroen C4 Cactus: Sıradışı tasarımına rağmen, bu modelde de aks ve süspansiyon arızaları (%24,83) yaygın. Elektriksel (%15,56) ve motor (%15,89) arızaları da önemli.
Arıza Puanı: 18
Mercedes-Benz C-Class: Elektriksel sistem sorunları (%33,07) ve ısıtma-soğutma sistem arızaları (%17,72) bu lüks modelin başlıca sorunları.
Arıza Puanı: 17
Volvo XC90: Aks ve süspansiyon sistemindeki arızalar (%24) ve elektriksel sorunlar (%18,93) bu SUV modelinin kullanıcılarını üzüyor.
Arıza Puanı: 16.5
Nissan X-Trail: Aks ve süspansiyon (%32,38), elektriksel (%16,67) ve motor (%13,33) arızaları bu modelin ayak izini sanayide bırakıyor.
Arıza Puanı: 16
Volkswagen Polo: Şehir içi kullanım için ideal görünen Polo, aks ve süspansiyon (%42,86) ile ısıtma-soğutma (%28,57) arızalarıyla listeye son sıradan giriyor.
Arıza Puanı: 14
EN AZ ARIZA YAPAN OTOMOBİLLER
CarMD tarafından yapılan global araştırmaya göre, en az arıza çıkaran ve sahibine sorunsuz bir sürüş sunan otomobiller şunlar:
5. Honda: Türkiye'de de sevilen Japon markası, dayanıklılığı ile listede 5. sırada yer alıyor.
4. Hyundai: Güney Koreli marka Hyundai, sağlamlığıyla 4. sırada.
3. Acura: Türkiye'de daha az bilinen Acura, kalitesiyle 3. sırada.
2. Toyota: Sağlamlık ve uzun ömürlülük denince akla gelen Toyota, 2. sırada.
1. Mazda: Mazda, CarMD'nin en az arıza yapan otomobiller listesinde birinci sırada. Ancak, Türkiye'de satışlarını durdurduğunu belirtmekte fayda var.