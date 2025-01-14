Anadolu Efes’e Bir Darbe Daha! Fabrikasına Kayyum Atanmıştı

EN BÜYÜK İLK 3’TEYDİ

Anadolu Efes’in iştiraki olan AB InBev Efes, Rusya’da 11 bira fabrikası ve 3 malt üretim tesisi ile faaliyet gösteren, ülkenin en büyük 3 bira üreticisinden biri olarak biliniyordu. Ancak Rus hükümetinin kayyum atama kararı, şirketin Rusya’daki operasyonlarını ciddi şekilde etkiledi.

FİTCH RATİNGS’TEN KÖTÜ HABER

Anadolu Efes’e yönelik bir diğer kötü haber, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’ten geldi. Fitch, şirketin kredi notunu bir kademe düşürerek "BB+" seviyesinden "BB" seviyesine çekti.

Kuruluşun açıklamasına göre, Anadolu Efes’in yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notları "durağan" görünüme revize edildi.