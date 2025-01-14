Anadolu Efes’e Bir Darbe Daha! Fabrikasına Kayyum Atanmıştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Anadolu Efes’in Rusya’daki şirketine kayyum ataması sonrası şirket zor günler yaşamaya devam ediyor.
Kaynak: BorsaGündemi
Vladimir Putin’in ülkedeki şirkete yaptığı atamanın ardından Anadolu Efes’in hisselerinde yüzde 10’luk bir düşüş yaşanmıştı. Şimdi ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’ten şirket için olumsuz bir haber daha geldi.
EN BÜYÜK İLK 3’TEYDİ
Anadolu Efes’in iştiraki olan AB InBev Efes, Rusya’da 11 bira fabrikası ve 3 malt üretim tesisi ile faaliyet gösteren, ülkenin en büyük 3 bira üreticisinden biri olarak biliniyordu. Ancak Rus hükümetinin kayyum atama kararı, şirketin Rusya’daki operasyonlarını ciddi şekilde etkiledi.
FİTCH RATİNGS’TEN KÖTÜ HABER
Anadolu Efes’e yönelik bir diğer kötü haber, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’ten geldi. Fitch, şirketin kredi notunu bir kademe düşürerek "BB+" seviyesinden "BB" seviyesine çekti.
Kuruluşun açıklamasına göre, Anadolu Efes’in yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notları "durağan" görünüme revize edildi.
YATIRIMCILAR ENDİŞELİ
Putin’in kayyum kararı sonrası yaşanan hissedeki değer kaybı ve Fitch’in not indirimi, Anadolu Efes’in yatırımcıları için endişe yaratıyor. Şirketin hem Rusya’daki operasyonlarını sürdürmek hem de uluslararası piyasalardaki güveni yeniden sağlamak için atacağı adımlar merakla bekleniyor.